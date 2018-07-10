SavcÄ±, Gazeteci Canan CoÅŸkunâ€™un 3 yÄ±l hapsini talep etti

'TerÃ¶rle mÃ¼cadelede gÃ¶rev almÄ±ÅŸ kiÅŸileri hedef gÃ¶stermek' suÃ§lamasÄ±yla yargÄ±lanan Gazeteci Canan CoÅŸkun'a 3 yÄ±l hapis cezasÄ± talep edildi.

Cumhuriyet gazetesi muhabiri Canan CoÅŸkun’un “Terörle mücadelede görev almÄ±ÅŸ kiÅŸileri hedef göstermek” suçlamasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n ikinci duruÅŸmasÄ±nda mütalaa veren savcÄ±, CoÅŸkun’un TMK 6/1 kapsamÄ±nda 3 yÄ±la kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. Karar duruÅŸmasÄ± 19 Temmuz’da görülecek.

DHKP-C’ye yönelik yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nan avukatlarÄ±n 20 Eylül’de çÄ±karÄ±ldÄ±klarÄ± savcÄ±lÄ±ktaki sorgularÄ±nÄ± haberleÅŸtiren Cumhuriyet gazetesi muhabiri Canan CoÅŸkun’a “Terörle mücadelede görev almÄ±ÅŸ kiÅŸileri hedef göstermek” suçlamasÄ±yla açÄ±lan davanÄ±n ikinci duruÅŸmasÄ± ÇaÄŸlayan’daki Ä°stanbul 26. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görüldü. MütalaasÄ±nÄ± veren duruÅŸma savcÄ±sÄ± CoÅŸkun’un Nuriye ve Semih'in avukatlarÄ±nÄ±n tutuklanmasÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturma dosyasÄ±nda kÄ±sÄ±tlama kararÄ± olmasÄ±na raÄŸmen “soruÅŸturmayÄ± tehlikeye atacak ÅŸekilde haber yaptÄ±ÄŸÄ±, gizli tanÄ±ÄŸÄ± teÅŸhir ettiÄŸi” iddiasÄ±yla TMK 6/1 uyarÄ±nca cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. CoÅŸkun ve avukatÄ± esas hakkÄ±nda savunma yapmak için mahkemeden süre talep etti. Süre talebini kabul eden mahkeme bir sonraki duruÅŸmayÄ± 19 Temmuz’a erteledi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

CoÅŸkun: SavcÄ±lar, â€˜Tahliye istersem sÃ¼rÃ¼lÃ¼rÃ¼mâ€™ diyor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 10:44

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