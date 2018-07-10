15 iÅŸÃ§inin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ kazada ÅŸofÃ¶re verilen 15 yÄ±l hapis cezasÄ± onandÄ±

Manisa'nÄ±n GÃ¶lmarmara ilÃ§esinde, 15 tarÄ±m iÅŸÃ§isinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi kazaya neden olan tanker ÅŸofÃ¶rÃ¼ Ercan Ä°ÅŸeli'nin cezasÄ± onandÄ±.

Taylan YILDIRIM

Manisa'nÄ±n Gölmarmara ilçesinde, 15 tarÄ±m iÅŸçisinin can verdiÄŸi kazanÄ±n ardÄ±ndan 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 15 yÄ±l hapse mahkum edilen tanker ÅŸoförü Ercan Ä°ÅŸeli'nin cezasÄ± YargÄ±tay tarafÄ±ndan onandÄ±.

Gölmarmara ilçesine baÄŸlÄ± HacÄ±veliler Köyü yakÄ±nlarÄ±nda 6 Temmuz 2015 sabahÄ± meydana gelen kazada, Ercan Ä°ÅŸeli'nin kullandÄ±ÄŸÄ± 10 P 8765 plakalÄ± süt tankeri ile Seydi AydÄ±n yönetimindeki 45 SA 3779 plakalÄ± kamyonet çarpÄ±ÅŸtÄ±. Kazada, kamyonette bulunan ve Salihli'nin kÄ±rsal Çökelek Mahallesi'nden baÄŸ yapraÄŸÄ± toplamaya giden sürücü Seydi AydÄ±n'Ä±n (52) yanÄ± sÄ±ra eÅŸi AyÅŸe AydÄ±n (47), Nesrin AydÄ±n (27), Kezban Uysal (67), Fadime Orhan (48), Zeynep Uysal (32), Ümmühan Uysal (30), Dürdane Kaya (40), Burak Kaya (15), Ümmühan Demirkol (38), Zeynep Zengin (35), Azize Kars (52), AyÅŸe YaÅŸar (40), Zekiye Çetin (54) ve YÄ±ldÄ±z Öztürk (41), hayatÄ±nÄ± kaybetti. Kaza sonrasÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nan tanker ÅŸoförü Ercan Ä°ÅŸeli tutuklandÄ±.

GPS KAYITLARI Ä°NCELENDÄ°

Kazadan sonra oluÅŸturan bilirkiÅŸinin raporunda tam kusurlu bulunan tutuklu tanker ÅŸoförü Ercan Ä°ÅŸeli hakkÄ±nda iddianame hazÄ±rlandÄ±. Tanker ÅŸoförünün kaza sonrasÄ± ifadesinde yalan söylediÄŸi de ortaya çÄ±karÄ±ldÄ±. Ercan Ä°ÅŸeli ifadesinde, tankeri saat 22.23'te Bursa'da aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, BalÄ±kesir'de bir saat mola verdiÄŸini, Akhisar - Gölmarmara kavÅŸaÄŸÄ±nda da sahur yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürdü. Ancak tankerin GPS kayÄ±tlarÄ±nÄ±n incelenmesiyle gerçek ortaya çÄ±ktÄ±. Tankerin, saat 22.15'te Ä°stanbul Ümraniye'den yola çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±, feribota bindiÄŸi, 6 Temmuz 2015 tarihinde saat 24.00'te AltÄ±nova - Yalova'da feribottan indiÄŸi saptandÄ±. Tankerin ardÄ±ndan sÄ±rasÄ±yla Bursa - BalÄ±kesir - Akhisar üzerinden hiç durmadan kaza yerine saat 05.02'de ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. Ä°ddianamede, Ercan Ä°ÅŸeli için 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22,5 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istendi.

15 YIL HAPÄ°S CEZASI VERÄ°LDÄ°

Akhisar AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde görülen devada sanÄ±k tanker ÅŸoförü Ercan Ä°ÅŸeli'ye 15 yÄ±l hapis cezasÄ± verildi. TaraflarÄ±n temyiz baÅŸvurusu üzerine dosyayÄ± inceleyen YargÄ±tay, Ercan Ä°ÅŸeli hakkÄ±nda yerel mahkemenin verdiÄŸi 15 yÄ±l hapis cezasÄ± kararÄ±nÄ± onadÄ±. (Ä°zmir/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 10:22

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