TekirdaÄŸ ve Antalya'da iÅŸ cinayetleri

Antalya'da sanayi sitesinde elektrik akÄ±mÄ±na kapÄ±lan bir iÅŸÃ§i hayatÄ±nÄ± kaybetti. Hayrabolu'da, fabrikanÄ±n Ã§atÄ±sÄ±ndan dÃ¼ÅŸen iÅŸÃ§i yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Haziran ayÄ±nda 149, 2018'in ilk 6 ayÄ±nda 907 iÅŸçinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi Türkiye'de iÅŸ cinayetleri hÄ±z kesmiyor. TekirdaÄŸ'Ä±n Hayrabolu ilçesinde bir iÅŸçi fabrikanÄ±n çatÄ±sÄ±ndan düÅŸerek hayatÄ±nÄ± kaybetti. Antalya'daki bir sanayi sitesindeyse elektrik akÄ±mÄ±na kapÄ±lan iÅŸçi kurtarÄ±lamadÄ±.

FABRÄ°KANIN ÇATISINDAN DÜÅžEREK ÖLDÜ

TekirdaÄŸ’Ä±n Hayrabolu ilçesinde, fabrikanÄ±n çatÄ±sÄ±ndan düÅŸen iÅŸçi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

AlÄ±nan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada, tamir için çatÄ±ya çÄ±kan Birol AltÄ±ngür, dengesini kaybederek düÅŸtü.

Ä°hbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil SaÄŸlÄ±k ekipleri, AltÄ±ngür'ün olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi.

AltÄ±ngür’ün cenazesi, otopsi için Ä°stanbul Adli TÄ±p Kurumu'na gönderildi. (TekirdaÄŸ/AA)

ANTALYA'DA ATÖLYE ELEKTRÄ°K AKIMINA KAPILAN Ä°ÅžÇÄ° HAYATINI KAYBETTÄ°

Alparslan ÇINAR

Antalya'da sanayi sitesinde elektrik akÄ±mÄ±na kapÄ±lan iÅŸçi Ä°hsan Boz (39) yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Olay, dün akÅŸam saatlerinde Kepez ilçesi Åžafak Mahallesi Akdeniz Sanayi Sitesi 5002 Sokak üzerindeki bir oto kaporta atölyesinde meydana geldi. Atölyede çalÄ±ÅŸan evli ve 3 çocuk babasÄ± Ä°hsan Boz, tamir yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada elektrik akÄ±mÄ±na kapÄ±ldÄ±. ArkadaÅŸlarÄ±nÄ±n haber vermesi üzerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri olay yerinde ilk müdahalesini yaptÄ±klarÄ± Boz'u ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alÄ±nan Boz müdahaleye raÄŸmen yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Boz'un cenazesi otopsi yapÄ±lmasÄ± için Antalya Adli TÄ±p Kurumu'na gönderildi. (Antalya/DHA)

HAZÄ°RAN AYINDA 149 Ä°ÅžÇÄ° YAÅžAMINI YÄ°TÄ°RDÄ°

Ä°ÅŸçi SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°ÅŸ GüvenliÄŸi (Ä°SÄ°G) Meclisinin verilerine göre, yÄ±lÄ±n ilk 6 ayÄ±nda 907, Haziran ayÄ±nda 149 iÅŸçi iÅŸ cinayetlerinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. (HABER MERKEZÄ°)

Haziranda 149 iÅŸÃ§i Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken Ã¶ldÃ¼

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 10:37

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