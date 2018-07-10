Antalya'da atÃ¶lyede akÄ±ma kapÄ±lan iÅŸÃ§i yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi
Antalya'da sanayi sitesinde elektrik akÄ±mÄ±na kapÄ±lan bir iÅŸÃ§i hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Alparslan ÇINAR
Antalya'da sanayi sitesinde elektrik akÄ±mÄ±na kapÄ±lan iÅŸçi Ä°hsan Boz (39) yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
Olay, dün akÅŸam saatlerinde Kepez ilçesi Åžafak Mahallesi Akdeniz Sanayi Sitesi 5002 Sokak üzerindeki bir oto kaporta atölyesinde meydana geldi. Atölyede çalÄ±ÅŸan evli ve 3 çocuk babasÄ± Ä°hsan Boz, tamir yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada elektrik akÄ±mÄ±na kapÄ±ldÄ±. ArkadaÅŸlarÄ±nÄ±n haber vermesi üzerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri olay yerinde ilk müdahalesini yaptÄ±klarÄ± Boz'u ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alÄ±nan Boz müdahaleye raÄŸmen yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
Boz'un cenazesi otopsi yapÄ±lmasÄ± için Antalya Adli TÄ±p Kurumu'na gönderildi.
Ä°ÅŸçi SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°ÅŸ GüvenliÄŸi (Ä°SÄ°G) Meclisinin verilerine göre, yÄ±lÄ±n ilk 6 ayÄ±nda 907, Haziran ayÄ±nda 149 iÅŸçi iÅŸ cinayetlerinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.(Antalya/DHA)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 10:05
Haziranda 149 iÅŸÃ§i Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken Ã¶ldÃ¼