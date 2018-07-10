RektÃ¶r atamalarÄ± iÃ§in profesÃ¶r olma ÅŸartÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± uyum yasalarÄ±nÄ± iÃ§eren 703 SayÄ±lÄ± KHK ile CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan atanacak rektÃ¶rlerin profesÃ¶r olmasÄ± ÅŸartÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

703 nolu kanun hükmünde kararnameyle CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan atanacak rektörlerin profesör olmasÄ± ÅŸartÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

T24'ün yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ± habere göre 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayÄ±lÄ± YükseköÄŸretim Kanunu’nda yapÄ±lan deÄŸiÅŸikliklerle, 13. Madde’nin ilk paragrafÄ±nda yer alan “Devlet üniversitelerinde rektör, profesör akademik unvanÄ±na sahip kiÅŸiler arasÄ±ndan görevdeki rektörün çaÄŸrÄ±sÄ± ile toplanacak üniversite öÄŸretim üyeleri tarafÄ±ndan seçilecek adaylar arasÄ±ndan CumhurbaÅŸkanÄ±nca atanÄ±r” ifadesinin yerine ÅŸu getirildi:

"Devlet ve vakÄ±f üniversitelerine rektör, CumhurbaÅŸkanÄ±nca atanÄ±r. VakÄ±flarca kurulan üniversitelerde rektör atamasÄ±, mütevelli heyetinin teklifi üzerine yapÄ±lÄ±r. Rektör, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzel kiÅŸiliÄŸini temsil eder."

Ä°LGÄ°LÄ° YASA MADDESÄ°NÄ°N ESKÄ° HALÄ°

2547 sayÄ±lÄ± yasanÄ±n 13 üncü maddesinin birinci paragrafÄ±nÄ±n eski hali ÅŸöyleydi:

a) (DeÄŸiÅŸik:17/8/1983 - 2880/7 md.) (DeÄŸiÅŸik birinci paragraf: 18/6/2008-5772/2 md.) Devlet üniversitelerinde rektör, profesör akademik unvanÄ±na sahip kiÅŸiler arasÄ±ndan görevdeki rektörün çaÄŸrÄ±sÄ± ile toplanacak üniversite öÄŸretim üyeleri tarafÄ±ndan seçilecek adaylar arasÄ±ndan CumhurbaÅŸkanÄ±nca atanÄ±r. Rektörün görev süresi 4 yÄ±ldÄ±r. Süresi sona erenler aynÄ± yöntemle yeniden atanabilirler. Ancak iki dönemden fazla rektörlük yapÄ±lamaz. Rektör, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzel kiÅŸiliÄŸini temsil eder. Rektör adayÄ± seçimleri gizli oyla yapÄ±lÄ±r. Oy veren her öÄŸretim üyesi oy pusulasÄ±na yalnÄ±z bir isim yazabilir. Birinci toplantÄ±da öÄŸretim üyelerinin en az yarÄ±sÄ±nÄ±n hazÄ±r bulunmasÄ± ÅŸarttÄ±r. Bu saÄŸlanamadÄ±ÄŸÄ± takdirde toplantÄ± 48 saat ertelenir ve nisap aranmaksÄ±zÄ±n seçime geçilir. Bu toplantÄ±da en çok oy alan altÄ± kiÅŸi aday olarak seçilmiÅŸ sayÄ±lÄ±r. YükseköÄŸretim Genel Kurulunun bu adaylar arasÄ±ndan seçeceÄŸi üç kiÅŸi CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sunulur. CumhurbaÅŸkanÄ±, bunlar arasÄ±ndan birini seçer ve rektör olarak atar. Yeni kurulan üniversitelere rektör adayÄ± olarak baÅŸvuran profesörler arasÄ±ndan YükseköÄŸretim Genel Kurulunun seçeceÄŸi üç aday CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sunulur. CumhurbaÅŸkanÄ±, bunlar arasÄ±ndan birini seçer ve rektör olarak atar. VakÄ±flarca kurulan üniversitelerde rektör adaylarÄ±nÄ±n seçimi ve rektörün atanmasÄ± ilgili mütevelli heyet tarafÄ±ndan yapÄ±lÄ±r.

703 nolu KHK’nÄ±n 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayÄ±lÄ± YükseköÄŸretim Kanunu’yla ilgili 135. maddesinin d bendinde ise yasada yapÄ±lacak deÄŸiÅŸiklikle ilgili ÅŸu ifadelere yer verildi:

13 üncü maddesinin (a) fÄ±krasÄ±nÄ±n birinci paragrafÄ± aÅŸaÄŸÄ±daki ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir.

"Devlet ve vakÄ±f üniversitelerine rektör, CumhurbaÅŸkanÄ±nca atanÄ±r. VakÄ±flarca kurulan üniversitelerde rektör atamasÄ±, mütevelli heyetinin teklifi üzerine yapÄ±lÄ±r. Rektör, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzel kiÅŸiliÄŸini temsil eder." (HABER MERKEZÄ°)

KHK ile cumhurbaÅŸkanÄ± Devlet TiyatrolarÄ±nda da sÃ¶z sahibi oldu

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± uyum yasalarÄ±nÄ± iÃ§eren 703 SayÄ±lÄ± KHK'nin tam metni

Yeni sistemin ilk KHK'leri yayÄ±mlandÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 09:37

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