ErdoÄŸan, Azerbaycan'a gidiyor

FotoÄŸraf: RaÅŸit AydoÄŸan/AA

ErdoÄŸan, Azerbaycan'a gidiyor

    • 10 Temmuz 2018 09:19

    CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere Azerbaycan'a hareket etti.

    CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, resmi temaslarda bulunmak üzere EsenboÄŸa HavalimanÄ±'ndan Azerbaycan'a hareket etti.

    ErdoÄŸan'Ä±n Azerbaycan ve KKTC ziyaretlerinden dönüÅŸüne kadar CumhurbaÅŸkanÄ±ÄŸÄ±na, CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay vekalet edecek. (Ankara/AA)

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    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 09:25
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