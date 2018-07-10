Merkez BankasÄ± baÅŸkanÄ± ve yardÄ±mcÄ±larÄ±nÄ±n gÃ¶rev sÃ¼resi 4 yÄ±l oldu

Merkez BankasÄ± (MB) baÅŸkanÄ±, yardÄ±mcÄ±larÄ± ve Para PolitikasÄ± Kurulu (PPK) Ã¼yeleri 4 yÄ±l sÃ¼reyle gÃ¶rev yapacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlanarak yürürlüÄŸe giren, Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve KuruluÅŸlarÄ±nda Atama Usûllerine Dair CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesi'ne göre, Merkez BankasÄ± baÅŸkanÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± kararÄ±yla atanacak.

Merkez BankasÄ± BaÅŸkanÄ± daha önce Bakanlar Kurulu kararÄ±yla 5 yÄ±l süreyle atanÄ±yordu. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 07:32

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