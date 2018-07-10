Akar'dan sonra Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na YaÅŸar GÃ¼ler getirildi

Hulusi Akar'Ä±n Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±na getirilmesinin ardÄ±ndan Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na, Kara Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral YaÅŸar GÃ¼ler atandÄ±.

Hulusi Akar'Ä±n, CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n kabinesinde Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±na getirilmesinin ardÄ±ndan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesi ile Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na, Kara Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral YaÅŸar Güler atandÄ±.

Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±na Genelkurmay 2. BaÅŸkanÄ± Orgeneral Ümit Dündar, Genelkurmay 2. BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na Korgeneral Metin Gürak atandÄ±.

YAÅžAR GÜLER KÄ°MDÄ°R?

1954'te Bayburt'ta doÄŸdu. 1974 yÄ±lÄ±nda Kara Harp Okulu'ndan Muhabere TeÄŸmen rütbesiyle mezun olduktan sonra 1984 yÄ±lÄ±nda kadar Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± muhabere birliklerinde takÄ±m ve bölük komutanlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±.

1986’da Kara Harp Akademisinden mezun olarak Kurmay Subay oldu ve çeÅŸitli karargahlarda Plan SubaylÄ±ÄŸÄ± ve Åžube MüdürlüÄŸü görevlerini üstlendi. Silopi’de Ä°ç Güvenlik Tabur KomutanlÄ±ÄŸÄ±, Bosna-Hersek Türk Tugay Komutan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, BaÅŸbakanlÄ±k Askeri DanÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nda Proje SubaylÄ±ÄŸÄ±, NATO Güney Bölge KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda (Napoli/Ä°talya) Muhabere BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Türk SilahlÄ± Kuvvetleri BarÄ±ÅŸ Ä°çin OrtaklÄ±k EÄŸitim Merkezi KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Genelkurmay Tatbikatlar Åžube MüdürlüÄŸü görevlerini yürüttü.

15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n 2 numaralÄ± ismi YaÅŸar Güler, kendi emir subayÄ± Mehmet Akkurt tarafÄ±ndan makam odasÄ±nda derdest edildi. Güler helikoptere bindirilerek AkÄ±ncÄ± 4. Ana Jet Üs KomutanlÄ±ÄŸÄ±na götürüldü.

Güler, AkÄ±ncÄ± Üssü'nde tutulduÄŸu sÄ±rada, darbe giriÅŸimi sonrasÄ± tutuklanan eski Hava Kuvvetleri KomutanÄ± AkÄ±n Öztürk'ün kendisiyle darbeci askerler arasÄ±nda temaslarÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. (HABER MERKEZÄ°)

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan yeni kabinesini aÃ§Ä±kladÄ±

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 07:27

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