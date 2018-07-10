Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Fatih DÃ¶nmez kimdir?

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼meti Sistemi'nin Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revine getirilen Fatih DÃ¶nmez kimdir?

Fatih DÃ¶nmez, 1965 yÄ±lÄ±nda Bilecikâ€™te doÄŸdu. Ä°lk, orta ve lise eÄŸitimini Ä°stanbulâ€™da tamamlayan DÃ¶nmez, 1987 yÄ±lÄ±nda YÄ±ldÄ±z Teknik Ãœniversitesi Elektrik-Elektronik FakÃ¼ltesi Elektronik MÃ¼hendisliÄŸi BÃ¶lÃ¼mÃ¼nden mezun oldu.



DÃ¶nmez, Ã¶zel sektÃ¶rde baÅŸladÄ±ÄŸÄ± iÅŸ hayatÄ±nÄ± 1994'te Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi iÅŸtiraklerinden Ä°GDAÅž'ta EtÃ¼t ve Proje MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve YÃ¶netim Kurulu Ã¼yeliÄŸi gÃ¶revleriyle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.



2002'den itibaren Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Ä°ÅŸtirakler Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda Ä°ÅŸtirakler Genel KoordinatÃ¶rÃ¼ olarak, Ä°BB iÅŸtiraklerinin yÃ¶netim kurullarÄ±nda baÅŸkan ve Ã¼ye olarak gÃ¶rev yapan DÃ¶nmez, TÃ¼rkiye Elektrik Sanayi BirliÄŸinin (TESAB) kurucularÄ± arasÄ±nda yer aldÄ±.



DÃ¶nmez, 4 Ocak 2008'de Enerji PiyasasÄ± DÃ¼zenleme Kurumu (EPDK) kurul Ã¼yeliÄŸine atandÄ±. EPDK'nin Ã¼yesi olduÄŸu Enerji DÃ¼zenleyicileri BÃ¶lgesel BirliÄŸinde (ERRA) 2008 ve 2010 Genel KurullarÄ±nda Ã¼ye Ã¼lkelerin temsilcileri tarafÄ±ndan yÃ¶netim kurulu Ã¼yesi seÃ§ilen DÃ¶nmez, 24 AralÄ±k 2015'te Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revine atandÄ±. (AA)

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan yeni kabinesini aÃ§Ä±kladÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 02:05

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