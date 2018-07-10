CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi'nin ilk Milli Savunma BakanÄ± olan Hulusi Akar kimdir?

Türk SilahlÄ± Kuvvetlerinin 29. Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Akar, 1972'de Kara Harp Okulu'ndan ve 1973'te Piyade Okulu'ndan mezun oldu.1973-1980 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Trakya hududunda, KÄ±brÄ±s HarekatÄ± sonrasÄ± KÄ±brÄ±s'ta tesis edilen ara bölgede ve Kara Harp Okulu'nda takÄ±m, bölük komutanlÄ±ÄŸÄ± ve bilgi iÅŸlem subaylÄ±ÄŸÄ± yapan Akar, 1982'de Kara Harp Akademisi'nden, 1985'te SilahlÄ± Kuvvetler Akademisi'nden, 1987'te ABD SilahlÄ± Kuvvetler Kurmay Koleji'nden mezun oldu.



Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KarargahÄ± da dahil çeÅŸitli karargah ve birliklerde görevler yapan Akar, 1998'de tuÄŸgeneralliÄŸe terfi etti. Bu rütbeyle 1998-2000 yÄ±llarÄ±nda Tunceli'de Ä°ç Güvenlik Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±, 2000-2002'de Ä°talya'daki Müttefik Kuvvetler Güney Bölge KomutanlÄ±ÄŸÄ± KarargahÄ± Plan ve Prensipler BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± görevlerini yürüten Akar, 2002'de tümgeneralliÄŸe terfi etti. Tümgeneral rütbesiyle 2002-2005'te Kara Harp Okulu KomutanlÄ±ÄŸÄ±, 2005-2007'de Kara Harp Akademisi KomutanlÄ±ÄŸÄ± yapan Akar, 2007'de korgeneral oldu.



Korgeneral rütbesiyle 2007-2009'da Kara Kuvvetleri Lojistik KomutanlÄ±ÄŸÄ±, 2009-2011'de 3'üncü Kolordu KomutanlÄ±ÄŸÄ± yapan Akar, 2011'de orgeneralliÄŸe terfi etti.



Akar, orgeneral olarak 2011-2013'te Genelkurmay Ä°kinci BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± , 2013-2015'te Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ktan sonra 18 AÄŸustos 2015'te Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± görevini devraldÄ±.



15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda helikopterle AkÄ±ncÄ± Üssü'ne götürülen Akar, o gece yaÅŸananlara dair darbe komisyonuna ifade vermiÅŸti.

Hulusi Akar'Ä±n Genelkurmay BaÅŸkanÄ± görevini yürütürkenCumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Ä°brahim KalÄ±n ile birlikte, 24 Haziran'daki CumhurbaÅŸkanÄ± seçiminde aday olmasÄ± gündeme gelen 11. CumhurbaÅŸkanÄ± Abdullah Gül'ü ziyaret etmesi de tartÄ±ÅŸma yaratmÄ±ÅŸtÄ±.

Hulusi Akar, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hükümet Sistemi'nin ilk Milli Savunma BakanÄ± oldu. (HABER MERKEZÄ°)

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan yeni kabinesini aÃ§Ä±kladÄ±

Darbe giriÅŸiminde Hulusi Akar'Ä±n tutulduÄŸu yerden gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler

Abdullah GÃ¼l, Akar ve KalÄ±n'Ä±n ziyaretini doÄŸruladÄ±

ErdoÄŸan, â€˜Akar ve KalÄ±nâ€™Ä± ikna iÃ§in GÃ¼lâ€™e gÃ¶nderdiâ€™ iddiasÄ±

Akar'Ä±n Darbe Komisyonuna yanÄ±tlarÄ± ilk kez yayÄ±mlandÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 02:00

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