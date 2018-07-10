Dolar, ErdoÄŸan'Ä±n kabineyi aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan fÄ±rladÄ±


FotoÄŸraf: Pixabay

Dolar, ErdoÄŸan'Ä±n kabineyi aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan fÄ±rladÄ±

    • 10 Temmuz 2018 01:21

    DÃ¶viz kurlarÄ± ErdoÄŸan'Ä±n kabineyi aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan fÄ±rladÄ±.

    ErdoÄŸan'Ä±n kabineyi açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dolar yüzde 2.40 artarak 4,68'e çÄ±ktÄ±. ArdÄ±ndan 4,75'i gördü. Avro ise 5,55'e yükseldi.

    Dolar kabinenin açÄ±klanmasÄ± öncesi 4.58 seviyesinde hareket ediyordu. (HABER MERKEZÄ°)

     

    CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan yeni kabinesini aÃ§Ä±kladÄ±

     

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 01:25
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