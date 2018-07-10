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FotoÄŸraf: Pixabay
Dolar, ErdoÄŸan'Ä±n kabineyi aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan fÄ±rladÄ±
10 Temmuz 2018 01:21
DÃ¶viz kurlarÄ± ErdoÄŸan'Ä±n kabineyi aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan fÄ±rladÄ±.
ErdoÄŸan'Ä±n kabineyi açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dolar yüzde 2.40 artarak 4,68'e çÄ±ktÄ±. ArdÄ±ndan 4,75'i gördü. Avro ise 5,55'e yükseldi.
Dolar kabinenin açÄ±klanmasÄ± öncesi 4.58 seviyesinde hareket ediyordu. (HABER MERKEZÄ°)
CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan yeni kabinesini aÃ§Ä±kladÄ±
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 01:25
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