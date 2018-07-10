Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak kimdir?

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi'nin ilk Hazine ve Maliye BakanÄ± olan Berat Albayrak kimdir?

Berat Albayrakx 21 Åžubat 1978’de Ä°stanbul’da doÄŸdu. BabasÄ±, Trabzon’un DernekpazarÄ± ilçesinin Yenice köyündendir. Liseyi Özel Fatih Koleji'nde okuyan Berat Albayrak daha sonra Ä°stanbul Üniversitesi Ä°ngilizce Ä°ÅŸletme Bölümü'nü bitirdi ve New York'ta Pace Üniversitesi'nde finans üzerine MBA yaptÄ±. New York’ta okurken Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n kÄ±zÄ± Esra ErdoÄŸan’la tanÄ±ÅŸtÄ±.

1996 yÄ±lÄ±nda çalÄ±ÅŸmaya baÅŸlayan Albayrak, 1999’da iÅŸ hayatÄ±na baÅŸladÄ± ve ÇalÄ±k Grubu'nun yurt içi ve yurt dÄ±ÅŸÄ± ÅŸirketlerinde çeÅŸitli görevler aldÄ±. 2002’de ise ÇalÄ±k Holding'in ABD ofisinde Finans DirektörlüÄŸü ile görevlendirildi. 2006’da ABD'den Türkiye'ye dönen Albayrak, holdingin Mali Ä°ÅŸler Genel Müdür YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±’na, 2007’de Genel MüdürlüÄŸe atandÄ±. Bu süre boyunca holdingin ismi pek çok usulsüzlük ve yolsuzluÄŸa karÄ±ÅŸtÄ±, enerji piyasasÄ±ndaki devlet destekleri ve teÅŸvikleri oldukça tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±.

2013’te özel sektörden ayrÄ±ldÄ± ve Sabah gazetesinde köÅŸe yazarlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±. AyrÄ±ca Marmara Üniversitesi’nde de bankacÄ±lÄ±k ve finansman alanÄ±nda ders verdi.

2015 yÄ±lÄ±ndaki Haziran ve KasÄ±m seçimlerinde AKP’den milletvekili olan Akbayrak, 24 KasÄ±m 2015’te Enerji ve Tabi Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ± görevini devraldÄ±.

Albayrak 11 Temmuz 2004’te Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n büyük kÄ±zÄ± Esra ErdoÄŸan ile Lütfi KÄ±rdar UluslararasÄ± Kongre Merkezi’nde evlendi. Berat Albayrak'Ä±n Ahmet Akif, Mahinur ve SadÄ±k adÄ±nda 3 çocuÄŸu bulunuyor.

Berat Albayrak, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hükümet Sistemi'nin ilk Hazine ve Maliye BakanÄ± oldu. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 02:03

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