ArdeÅŸen Ziraat OdasÄ± BaÅŸkanÄ±: Ã‡ayâ€™da OHAL ilan edilsin

ArdeÅŸen Ziraat OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Turan KabaoÄŸlu, 'hem yaÅŸ hem de kuru Ã§ayda oynanan oyunlar nedeniyle Ã§ayda OHAL ilan edilsin' Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

GençaÄŸa KARAFAZLI

Rize

BaÅŸta Rize olmak üzere Artvin, Trabzon ve Giresun illerinde yaÅŸayan ve geçimini çaydan saÄŸlayan 207 bin çay üreticisinin son yÄ±llarda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±lara dikkat çeken ArdeÅŸen Ziraat OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Turan KabaoÄŸlu, hem yaÅŸ hem de kuru çayda oynanan oyunlar yüzünden çayda olaÄŸan üstü hal ilan edilmesi gerektiÄŸini söyledi.

KabaoÄŸlu, “Ben Çay müstahsiliyim. Çiftçi bir ailenin çocuÄŸuyum. Çay sektöründen emekli oldum. Åžimdi de ArdeÅŸen Ziraat OdasÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± görevini yürütmekteyim. Böyle giderse önümüzdeki birkaç yÄ±l sonra Rize’de çay üretimi, Gürcistan da ki çay üretimi durumuna düÅŸeceÄŸiz. Bu anlayÄ±ÅŸla çay yok olacak” dedi.

“Araziler bölündü, Küçüldü. Resmiyette çay arazilerinin 5 dönümün altÄ±na bölünmemesi gerekiyorken bölmeye devam ediyoruz. Yani iÅŸletmelerimizi parçalÄ±yoruz” diyen KabaoÄŸlu, çiftçinin çay ruhsatÄ± alÄ±rken imzaladÄ±ÄŸÄ± sözleÅŸmeye uymamasÄ±nÄ± eleÅŸtirdi.

KabaoÄŸlu, “ÇiftçiliÄŸi bÄ±raktÄ±k, iÅŸi Gürcü iÅŸçilere devrettik. BaÅŸka söze gerek var mÄ±? Üretici ortalama iÅŸletme büyüklüÄŸü 3 dönüme düÅŸtü. 5 bin üyem var. 1 dönüm arazi iÅŸletiyor, onu da kendisi toplamÄ±yor. TarÄ±m BakanlÄ±ÄŸÄ± bakmÄ±yor. Acaba çay üretimini Orman BakanlÄ±ÄŸÄ±na mÄ± bÄ±raktÄ±?” dedi.

KAÇAK ÇAYA Ä°ZÄ°N VERÄ°LMEMELÄ°

Devlet desteÄŸinin ÅŸart olduÄŸunu söyleyen KabaoÄŸlu, “Bizi büyütün, eÄŸitin ve bize destek verin. Ülkemizin ihtiyacÄ± olan 300 bin ton kuru çayÄ± üretelim ki avro ve dolara

muhtaç kalmayalÄ±m. Åžimdi soruyorum 2017 yÄ±lÄ±nda özel sektör iyi fiyata çay aldÄ± da, 2018 de ne oldu? Korkuyorum 3. ve 4. sürgünde özel sektör çay almayabilir” sözleriyle tehlikeli gidiÅŸe dikkat çekti.

AçÄ±klamasÄ±nÄ±n devamÄ±nda KabaoÄŸlu önerilerini sÄ±raladÄ±:

“♦ Hem yaÅŸ çay da, hem de kuru çay da ‘olaÄŸanüstü hal’ ilan edilmeli,

♦ Çiftçi büyütülmeli

♦ Çay iÅŸletmeleri kaliteli çay üretmeli

♦ RandÄ±manlarÄ±nÄ± gözden geçirmeli

♦ Ülkemizde ithal, kaçak çay tüketimi artÄ±yor, halkÄ±mÄ±z ithal çaya alÄ±ÅŸÄ±rsa bir daha yerli çay içmez diye korkuyorum. Buna engel olunmalÄ±.

♦ Sektörle tarÄ±m bakanlÄ±ÄŸÄ± ve de çiftçi örgütleri bir araya gelmeli, çiviyi yeniden çakmalÄ±.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Temmuz 2018 22:21

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