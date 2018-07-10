DÃ¼nya KupasÄ±'nda yarÄ± final heyecanÄ±: Fransa-BelÃ§ika

Rusyaâ€™da gerÃ§ekleÅŸtirilen 2018 DÃ¼nya KupasÄ±â€™nda yarÄ± final heyecanÄ± bugÃ¼n saat 21.00'de oynanacak Fransa-BelÃ§ika maÃ§Ä±yla baÅŸlÄ±yor.

Rusya’da gerçekleÅŸtirilen 2018 Dünya KupasÄ±’nda yarÄ± final heyecanÄ± bugün baÅŸlÄ±yor.

21.00’de Fransa ile Belçika St. Petersburg StadÄ±’nda karÅŸÄ±laÅŸacak. YarÄ± finalin diÄŸer maçÄ±nda ise yarÄ±n Ä°ngiltere, HÄ±rvatistan’la oynayacak. Maçlar TRT 1'den naklen yayÄ±nlanacak.

Dünya KupasÄ±’ndaki ilk ve tek ÅŸampiyonluÄŸunu 20 yÄ±l önce kendi evinde elde eden Fransa, 2006’da Ä°talya’ya finalde kaybetmiÅŸti. Didier Deschamps’Ä±n öÄŸrencileri 12 yÄ±l sonra ilk finaline yükselme mücadelesinde turnuvanÄ±n en golcü takÄ±mÄ± Belçika’yla karÅŸÄ±laÅŸacak. Çeyrek finalde, favori Brezilya’yÄ± 2-1 maÄŸlup eden Belçika, tarihindeki ilk Dünya KupasÄ± finali için sahaya çÄ±kacak. Belçika’nÄ±n bugüne kadarki en büyük baÅŸarÄ±sÄ± 1986 Dünya KupasÄ±’ndaki dördüncülüÄŸü.

FRANSA, KUPANIN EN PAHALI TAKIMI

TurnuvanÄ±n 1 milyar 410 milyon avroluk kadro deÄŸeri ile en pahalÄ± takÄ±mÄ± olan Fransa, grubundan lider çÄ±kmayÄ± baÅŸardÄ±. Son 16’da ilk kez Dünya KupasÄ±’nda forma giyen Kylian Mbappe’nin 2, Antoine Griezmann ve Benjamin Pavard’Ä±n birer golü ile Arjantin’i 4-3 yenen Fransa, adÄ±nÄ± en iyi 8 takÄ±m arasÄ±na yazdÄ±rdÄ±. Çeyrek finalde, Portekiz’i son 16 turunda eleyen Uruguay ile karÅŸÄ±laÅŸan Fransa, rakibini Raphael Varane ve Antoine Griezmann’Ä±n 2 golüyle geçti.

BELÇÄ°KA, FAVORÄ° DÄ°NLEMEDÄ°

Son 16 turunda Japonya karÅŸÄ±sÄ±nda 2-0’dan geri gelerek 3-2’lik skorla galip gelen ve çeyrek finale yükselen Belçika, son 8 maçÄ±nda da Brezilya’yÄ± 2-1 maÄŸlup etmeyi baÅŸardÄ±.

Teknik Direktör Roberto Martinez, Brezilya karÅŸÄ±sÄ±na 3-4-3 yerine 3-5-1-1 taktiÄŸiyle çÄ±karken Fransa karÅŸÄ±sÄ±nda da bu diziliÅŸi korumasÄ± bekleniyor. Romelu Lukaku ve Eden Hazard’Ä±n hem set hücumuna hem de kontra ataÄŸa yatkÄ±n futbolcular olmasÄ± ve Kevin De Bruyne’nin tüm ataklarÄ± ÅŸekillendiren performansÄ± Belçika’yÄ± 5 maçta 14 golle turnuvanÄ±n en golcü takÄ±mÄ± yapÄ±yor.

74. RANDEVU

Ä°ki takÄ±m arasÄ±nda oynanan maçlara bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Belçika'nÄ±n üstünlüÄŸü bulunuyor. Fransa ile Belçika arasÄ±nda bugüne kadar 11'i resmi 62'si hazÄ±rlÄ±k karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± olmak üzere 73 maç oynandÄ±. Belçika bu karÅŸÄ±laÅŸmalarda 30 galibiyet elde ederken, 24 maçta da sahadan yenilgi ile ayrÄ±ldÄ±. Mücadelede 19 karÅŸÄ±laÅŸma da beraberlikle sona erdi. Belçika'nÄ±n attÄ±ÄŸÄ± 160 gole, Fransa 127 golle karÅŸÄ±lÄ±k verdi. Fransa ile Belçika son kez 2015'te karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Fransa'nÄ±n Saint Denis ÅŸehrindeki hazÄ±rlÄ±k maçÄ±nÄ± kazanan 4-3'le Belçika oldu. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 07:05

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