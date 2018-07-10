General Elektrikâ€™te iÅŸÃ§i kÄ±yÄ±mÄ±: 75 iÅŸÃ§i iÅŸten atÄ±ldÄ±

Gebze General Elektrik fabrikasÄ±nda 75 iÅŸÃ§i iÅŸten atÄ±ldÄ±.

Gebze’de BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ SendikasÄ±nÄ±n örgütlü olduÄŸu General Elektrik’te bir süredir gündemde olan iÅŸçi kÄ±yÄ±mÄ± baÅŸladÄ±. Fabrikada dün sabah vardiyasÄ± sonunda 25 iÅŸçi iÅŸten atÄ±ldÄ±. Bugün de 50 iÅŸçi atÄ±ldÄ±. Dün ve bugün toplamda 75 iÅŸçi iÅŸten atÄ±lmÄ±ÅŸ oldu.

AtÄ±lan iÅŸçilerin 5’i kadÄ±n. AyrÄ±ca iÅŸten çÄ±karÄ±lan iÅŸçiler, 7-18 yÄ±l arasÄ± kÄ±deme sahip iÅŸçiler arasÄ±ndan seçildi.

Fabrika yönetimi toplam 75 iÅŸçinin iÅŸten atÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

YÄ±l sonuna kadar 30 iÅŸçinin daha iÅŸten çÄ±karÄ±lacaÄŸÄ± iddia ediliyor. (Ä°ÅžÇÄ° SENDÄ°KA SERVÄ°SÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 19:21

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