General Elektrikâ€™te iÅŸÃ§i kÄ±yÄ±m baÅŸladÄ±

Gebze General Elektrik fabrikasÄ±nda 25 iÅŸÃ§i iÅŸten atÄ±ldÄ±.

Gebze’de BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ SendikasÄ±nÄ±n örgütlü olduÄŸu General Elektrik’te bir süredir gündemde olan iÅŸçi kÄ±yÄ±mÄ± baÅŸladÄ±. Fabrikada bugün sabah vardiyasÄ± sonunda 25 iÅŸçi iÅŸten atÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸten atmalarÄ±n diÄŸer vardiyalarda da devam edeceÄŸi belirtiliyor. Fabrika yönetimi toplam 75 iÅŸçinin iÅŸten atÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

EMÄ°S sözleÅŸmesi kapsamÄ±nda bulunan General Elektrik, bir süre önce 120 iÅŸçiyi iÅŸten çÄ±karacaÄŸÄ±na iliÅŸkin Ä°ÅžKUR’a baÅŸvuru yapmÄ±ÅŸtÄ±. (Ä°ÅžÇÄ° SENDÄ°KA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Temmuz 2018 21:40

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