Ä°stismara Ã§Ã¶zÃ¼m: Toplumsal zihniyetin deÄŸiÅŸtirilmesi gerekir

Eğitim Sen Gaziantep Şubesi Kadın Sekreteri Sara Alagöz: Kadınların güçlendirilmesi ve toplumsal zihniyetin değiştirilmesi gerekir.

Gülşah ÖZANAR

Antep

Son dönemde kaybolan çocuklarla beraber yaşanan çocuk istismarları yeniden gündeme geldi. İstismarı önlemek için tartışılan çözüm önerilerine dair Evrensel’e konuşan Eğitim Sen Gaziantep Şubesi Kadın Sekreteri Sara Alagöz, “Kadınların güçlendirilmesi ve toplumsal zihniyetin değiştirilmesi gerekir” dedi.

Çocuk istismar vakaları hakkında veri paylaşan Eğitim Sen Gaziantep Şubesi Kadın Sekreteri Sara Alagöz, ilk beş ayda sadece basına yansıyan haberlere göre 520 çocuğun cinsel istismara uğradığını söyledi. Çocuk istismarının en ağır hak ihlali olduğunu belirten Alagöz, “Bu durumun magazinleştirilmesi ve bu durumu ortaya çıkaran koşulların tartışılmamasının hak ihlallerinin artarak devamına zemin hazırlayacağını düşünüyorum” dedi.

İDAM VE HADIM ÇÖZÜM DEĞİL

Gerçekçi çözümlerin talep edildiğini ve bunun idam ya da hadım olmadığını dile getiren Alagöz şöyle devam etti: “Hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Bununla ilgili acilen ceza indirimleri yerine var olan yasaların uygulanması gerekir. Bu yasalar uygulansa zaten belirli anlamda yeterlidir. Tabi ki daha caydırıcı olmalı. Hayatın her alanında bununla ilgi birimler kurulmalı, komisyonlar kurulmalı. Bunları zaten siyasi partiler, kadın toplum örgütleri öneriyor. Devlet biraz daha kulağını açabilmeli, önerileri dikkate almalı. Çocuk istismarı artık katlanılabilir bir şey değil. Bunu her basın açıklamamızda, her etkinliğimizde, her okula gönderilen broşürde kabul etmediğimizi dile getiriyoruz.”

ÇÖZÜMÜN UZAĞINDA TASARILAR

Konuyla ilgili iktidarın her getirdiği yasa tasarısının çözümün uzağında olduğunu dile getiren Alagöz,“İktidarın 16 yılına baktığımızda bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Bakanından diyanetine kadar sürekli cinsiyetçi dil hakim. İktidar olarak tepkiniz kurumların adının lekelenmemesi olmamalı. Kaygınız çocuklar olmalı. Yaşananların üstünü örterek ya da cezasızlık ile bunun önünü açıyorsunuz. Siyaset yapanların dilinin ne noktaya varacağını düşünmesi gerekiyor bence çünkü toplum onları izliyor ve ona göre şekilleniyor” dedi.

NE YAPMALI?

İstismar vakalarıyla mücadele için caydırıcı yasal düzenlemeler yapılması gerektiğini, yalnız bunun tek başına yeterli olmadığını söyleyen Alagöz, “Devletin tüm kurumlarıyla işbirliği halinde oluşturulacak birimlerle bu vakaların toplumsal, psikolojik, sosyolojik nedenleri belirlenip, bu nedenlerin nasıl ortadan kaldırabileceğinin tartışılması ve çözüm odaklı adımlar atılması gerekiyor. Bunun en temel ayağının, eğitim kurumlarındaki cinsiyetçi, ötekileştiren, eril uygulamalardan vazgeçilerek hayat bulacağını düşünüyorum. Yasal düzenlemeler tek başına yetmez. Kadınların güçlendirilmesi ve toplumsal zihniyetin değiştirilmesi gerekir” dedi.

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Temmuz 2018 21:40

www.evrensel.net