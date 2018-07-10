Ä°stismara Ã§Ã¶zÃ¼m: Toplumsal zihniyetin deÄŸiÅŸtirilmesi gerekir

EÄŸitim Sen Gaziantep Åžubesi KadÄ±n Sekreteri Sara AlagÃ¶z: KadÄ±nlarÄ±n gÃ¼Ã§lendirilmesi ve toplumsal zihniyetin deÄŸiÅŸtirilmesi gerekir.

GülÅŸah ÖZANAR

Antep

Son dönemde kaybolan çocuklarla beraber yaÅŸanan çocuk istismarlarÄ± yeniden gündeme geldi. Ä°stismarÄ± önlemek için tartÄ±ÅŸÄ±lan çözüm önerilerine dair Evrensel’e konuÅŸan EÄŸitim Sen Gaziantep Åžubesi KadÄ±n Sekreteri Sara Alagöz, “KadÄ±nlarÄ±n güçlendirilmesi ve toplumsal zihniyetin deÄŸiÅŸtirilmesi gerekir” dedi.

Çocuk istismar vakalarÄ± hakkÄ±nda veri paylaÅŸan EÄŸitim Sen Gaziantep Åžubesi KadÄ±n Sekreteri Sara Alagöz, ilk beÅŸ ayda sadece basÄ±na yansÄ±yan haberlere göre 520 çocuÄŸun cinsel istismara uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Çocuk istismarÄ±nÄ±n en aÄŸÄ±r hak ihlali olduÄŸunu belirten Alagöz, “Bu durumun magazinleÅŸtirilmesi ve bu durumu ortaya çÄ±karan koÅŸullarÄ±n tartÄ±ÅŸÄ±lmamasÄ±nÄ±n hak ihlallerinin artarak devamÄ±na zemin hazÄ±rlayacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum” dedi.

Ä°DAM VE HADIM ÇÖZÜM DEÄžÄ°L

Gerçekçi çözümlerin talep edildiÄŸini ve bunun idam ya da hadÄ±m olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Alagöz ÅŸöyle devam etti: “Hiçbir ÅŸekilde kabul etmiyoruz. Bununla ilgili acilen ceza indirimleri yerine var olan yasalarÄ±n uygulanmasÄ± gerekir. Bu yasalar uygulansa zaten belirli anlamda yeterlidir. Tabi ki daha caydÄ±rÄ±cÄ± olmalÄ±. HayatÄ±n her alanÄ±nda bununla ilgi birimler kurulmalÄ±, komisyonlar kurulmalÄ±. BunlarÄ± zaten siyasi partiler, kadÄ±n toplum örgütleri öneriyor. Devlet biraz daha kulaÄŸÄ±nÄ± açabilmeli, önerileri dikkate almalÄ±. Çocuk istismarÄ± artÄ±k katlanÄ±labilir bir ÅŸey deÄŸil. Bunu her basÄ±n açÄ±klamamÄ±zda, her etkinliÄŸimizde, her okula gönderilen broÅŸürde kabul etmediÄŸimizi dile getiriyoruz.”

ÇÖZÜMÜN UZAÄžINDA TASARILAR

Konuyla ilgili iktidarÄ±n her getirdiÄŸi yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n çözümün uzaÄŸÄ±nda olduÄŸunu dile getiren Alagöz,“Ä°ktidarÄ±n 16 yÄ±lÄ±na baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda bunu rahatlÄ±kla görebiliyoruz. BakanÄ±ndan diyanetine kadar sürekli cinsiyetçi dil hakim. Ä°ktidar olarak tepkiniz kurumlarÄ±n adÄ±nÄ±n lekelenmemesi olmamalÄ±. KaygÄ±nÄ±z çocuklar olmalÄ±. YaÅŸananlarÄ±n üstünü örterek ya da cezasÄ±zlÄ±k ile bunun önünü açÄ±yorsunuz. Siyaset yapanlarÄ±n dilinin ne noktaya varacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünmesi gerekiyor bence çünkü toplum onlarÄ± izliyor ve ona göre ÅŸekilleniyor” dedi.

NE YAPMALI?

Ä°stismar vakalarÄ±yla mücadele için caydÄ±rÄ±cÄ± yasal düzenlemeler yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini, yalnÄ±z bunun tek baÅŸÄ±na yeterli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Alagöz, “Devletin tüm kurumlarÄ±yla iÅŸbirliÄŸi halinde oluÅŸturulacak birimlerle bu vakalarÄ±n toplumsal, psikolojik, sosyolojik nedenleri belirlenip, bu nedenlerin nasÄ±l ortadan kaldÄ±rabileceÄŸinin tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± ve çözüm odaklÄ± adÄ±mlar atÄ±lmasÄ± gerekiyor. Bunun en temel ayaÄŸÄ±nÄ±n, eÄŸitim kurumlarÄ±ndaki cinsiyetçi, ötekileÅŸtiren, eril uygulamalardan vazgeçilerek hayat bulacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum. Yasal düzenlemeler tek baÅŸÄ±na yetmez. KadÄ±nlarÄ±n güçlendirilmesi ve toplumsal zihniyetin deÄŸiÅŸtirilmesi gerekir” dedi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Temmuz 2018 21:40

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