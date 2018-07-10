KayyÄ±m halkÄ± maÄŸdur ediyor: Surâ€™da sokaklar Ã§Ã¶pten geÃ§ilmiyor

DiyarbakÄ±r Sur'da belediyeye atanan kayyÄ±m, Ã§Ã¶pleri toplamÄ±yor, sokaklarÄ± temizlemiyor.

FÄ±rat TOPAL

DiyarbakÄ±r

AKP iktidarÄ± tarafÄ±ndan Bölge illerinde DBP’li belediyelere kayyÄ±m atamalarÄ±ndan sonra halka hizmet edildiÄŸi iddia edilirken, DiyarbakÄ±r’Ä±n Sur ilçesinde tam tersi bir durum yaÅŸanÄ±yor. 2 aydan fazladÄ±r çöplerin yeterli düzeyde toplanmamasÄ± ve sokaklarÄ±n düzenli temizlenmemesi sonucu sokaklar çöpten ve kokudan geçilmiyor. Evrensel'e konuÅŸan mahalle sakinleri “KayyÄ±m isteyince oluyor diyor ama Sur’a gelince yok” derken, belediyede bir yetkili ise “Ä°ÅŸçi yok. BaÅŸkan da biliyor. Ankara da biliyor” dedi.

OHAL, KHK, belediyelere KayyÄ±m atamalarÄ± ve güvenlik soruÅŸturmasÄ± derken bu süreç içinde iÅŸçilerin iÅŸten atÄ±lmasÄ± halkÄ± maÄŸdur ediyor. YaÅŸanan personel eksikliÄŸinden kaynaklÄ± DiyarbakÄ±r’Ä±n tarihi Sur Ä°lçesi’nde sokaklarÄ±n temizlenmemesi ve çöplerin yeterli düzeyde toplanmamasÄ± sonucu sokaklar çöpten ve kokudan geçilmiyor. Tarihi yapÄ±larÄ±n olduÄŸu mahallelerde çöpler 2 aydan fazladÄ±r düzenli olarak toplanmÄ±yor ve mahalle temizliÄŸi yapÄ±lmÄ±yor. BaÅŸta Ä°skender PaÅŸa ve Melikahmet Mahallesi’nin sokaklarÄ±nda dikkat çeken çöplerin düzenli toplanmamasÄ± mahallelilerin tepkisini çekiyor.

‘KOKUDAN DURAMIYORUZ’

FotoÄŸraf: FÄ±rat Topal/EVRENSEL 5 çocuk babasÄ± Mehmet (40), Sokaklardaki çöp ve kokudan kaynaklÄ± çocuklarÄ±nÄ± sokaÄŸa bÄ±rakmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, “Kokudan sokaktan geçemiyoruz. Gündüz sÄ±cak, gece biraz hava serinliyor ama biz kokudan pencerelerimizi açamÄ±yoruz. ArÄ±yoruz, geleceÄŸiz diyorlar, gelen yok. Dilekçe yazdÄ±k dikkate alan yok” dedi. ArdÄ±ndan konuÅŸtuÄŸumuz Serkan adÄ±ndaki esnaf ise, “AramÄ±yoruz artÄ±k, zaten arayÄ±nca gelmiyorlar. Bu hale bak temizlik yapÄ±lsa böyle mi olur?” diye sordu.

‘ARIYORUZ, GÖNDERECEK KÄ°MSE YOK DÄ°YORLAR’

Mahalle sakinlerinden 2 çocuk annesi Aysel, çocuklarÄ±nÄ±n koku ve çöp içindeki sokaklara çÄ±kmalarÄ±ndan endiÅŸe duyduÄŸunu söyledi. Çöplerin toplanmasÄ± için haftada bir temizlik iÅŸçilerin geldiÄŸini söyleyen Aysel, “ÇocuklarÄ±mÄ±z bu saÄŸlÄ±ksÄ±z ortamda sokaÄŸa çÄ±kÄ±yor. Mahalleli temizleyebildiÄŸi kadar temizliyor. ArÄ±yoruz, belediyeyi, gönderecek kimse yok diyorlar. Biz ne yapalÄ±m?” diye sordu.

‘Ä°STEYÄ°NCE OLUYOR, SUR’A GELÄ°NCE YOK’

Mehmet adÄ±ndaki bir diÄŸer yurttaÅŸ ise Belediye duyarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sadece Sur’a özgü olduÄŸunu belirterek, “Temizlik ,ilaçlama yok. Gelip bu sokaklarÄ±n halini görsünler. SokaklarÄ± çöp götürüyor. Ofis’te, KayapÄ±nar’da böyle bir sÄ±kÄ±ntÄ± yok. Konu Sur olunca durum bu. Bu sokaklara temizlikçi gönderip, denetlesinler. BüyükÅŸehir Belediyesi KayyÄ±mÄ± her tarafa ‘isteyince oluyor’ diye reklam yapÄ±yor. Sur’a gelince yok” diyerek tepki gösterdi. Daha sonra söze giren Ali adÄ±ndaki mahalle sakini ise “Belediye çalÄ±ÅŸÄ±yor diyorlar, buralar hep böyle her yerde çalÄ±ÅŸÄ±yor ama sadece Sur’da yok. Burada yaÅŸayanlar insan deÄŸil mi? diye sordu.

PERSONEL YOKMUÅž

Mahalle sakini Evin ise söz konusu durum için belediyeyi aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, ÅŸunlarÄ± söyledi: “AradÄ±m, ‘neden temizlik yapÄ±lmÄ±yor, her yer çöp içinde’ diye sordum. Bana iÅŸten çÄ±karÄ±lmalarÄ±n olduÄŸunu, eleman eksikliÄŸinden kaynaklÄ± yeterli düzeyde temizliÄŸin yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylediler.”

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