â€˜Ä°stismar maÄŸduru Ã§ocuÄŸun takibi yasal zorunluluk olmalÄ±â€™

Prof. Dr. Bengi Semerci 'Ã‡ocuklar cinsel istismara uÄŸramÄ±ÅŸsa bu bulgularÄ±n mutlaka takibi gerekiyor. Yasal olarak takipleri zorunluluk olmalÄ±' dedi.

Çocuk, genç ve eriÅŸkin Psikiyatristi Prof. Dr. Bengi Semerci, cinsel istismarÄ±n çocuÄŸun bütün hayatÄ±nÄ± olumsuz etkilediÄŸini ve eriÅŸkin dönemde ciddi ruhsal problemler yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “Çocuklar cinsel istismara uÄŸramÄ±ÅŸsa bu bulgularÄ±n mutlaka takibi gerekiyor. Yasal olarak bunlarÄ±n takipleri zorunlu olmalÄ±. Yasaya konulacaksa bu konulmalÄ±” dedi.

AA muhabirinin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan Prof. Dr. Bengi Semerci, çocuÄŸun cinsel istismarÄ±nÄ±n sadece hukuksal bir konu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunun sosyal, psikolojik, fiziksel ve kültürel açÄ±dan da ele alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini söyledi.

Çocuk cinsel istismara uÄŸradÄ±ktan sonra ne yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi konusuna çok takÄ±lÄ±p, çocuÄŸa deÄŸil de suçluya ne yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi konusunun tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Semerci, “AsÄ±l yapmamÄ±z gereken ÅŸey olan ‘ÇocuklarÄ± cinsel istismardan nasÄ±l koruyacaÄŸÄ±z ve koruyamadÄ±ysak istismara uÄŸrayan çocuÄŸa neler yapÄ±lacaÄŸÄ±z’ konusunu tamamen unutuyoruz” diye konuÅŸtu.

ÇOCUK, CÄ°NSEL EÄžÄ°TÄ°MLE, CÄ°NSELLÄ°ÄžE HAZIRLANMAZ

Semerci, çocuklarÄ±n cinsel istismardan korunabileceÄŸini dile getirerek, ÅŸöyle devam etti: “Hiçbir suçu tamamen ortadan kaldÄ±rmak mümkün deÄŸil. En azÄ±ndan çocuklarÄ±mÄ±za hem biz göz kulak olabiliriz hem de kendilerini nasÄ±l koruyacaklarÄ±nÄ± öÄŸretebiliriz. Bunun için de önce eriÅŸkinlerin öÄŸrenmesi gerekiyor. Anne, baba, öÄŸretmenler, eÄŸitimciler, kolluk kuvvetleri... Herkesin cinsel istismar konusunda bilgili olmasÄ± lazÄ±m. ÇocuÄŸa istismardan nasÄ±l korunacaÄŸÄ±nÄ± öÄŸretmenin baÅŸÄ±nda ona doÄŸru cinsel eÄŸitim vermek gerekir. Çocuklara kapalÄ± cinsel eÄŸitim veriyoruz. Çocuklar cinsellik hakkÄ±nda konuÅŸmuyor, korkuyor ya da bilmiyor. Cinsel eÄŸitim vermek çocuÄŸu cinselliÄŸe hazÄ±rlamak deÄŸildir. Küçük yaÅŸlarda bedenlerini tanÄ±tmak lazÄ±m. Çocuklar cinsel organlarÄ±nÄ± öÄŸrenecek ki mahremiyeti de öÄŸretelim. Nerelerini açabilir, nerelerini açamaz, dokunabilir, dokunamaz. BunlarÄ± küçük yaÅŸtan itibaren öÄŸretilmesi gerekiyor. Bunlar çocuÄŸu cinsel istismardan korur. Çocuklar kötü dokunmayla ÅŸefkat dokunmasÄ±nÄ± ayÄ±rt edemeyebilir. Her dokunmanÄ±n ÅŸefkat dokunma olmayabileceÄŸini öÄŸretmek lazÄ±m. KarÅŸÄ± koymasÄ±, koyamÄ±yorsa baÄŸÄ±rmasÄ±, yardÄ±m istemeyi öÄŸretmeli”

‘ÇOCUK CEZA VE UTANÇ NEDENÄ°YLE KONUÅžMUYOR’

ÇocuklarÄ±n cinsel istismarÄ± anlatmalarÄ±nÄ±n çok önemli olduÄŸunu ifade eden Semerci, ÅŸu uyarÄ±da bulundu: “Cinsel istismar ani yaÅŸanÄ±p sonra geçen bir durum deÄŸil. ÇocuÄŸun bütün hayatÄ±nÄ± olumsuz etkileyecek. EriÅŸkin dönemde ciddi ruhsal problemler çÄ±karacak bir durum. Çocuklar cinsel istismara uÄŸramÄ±ÅŸsa bu bulgularÄ±n mutlaka takibi gerekiyor. Türkiye maalesef çok takibi yok. ÇoÄŸu aile yasal yollara baÅŸvurduÄŸunda rapor için hekime gidiyor. SonrasÄ±nda hekime gitmiyor. Bu çocuklar mutlaka takip edilmeli. Yasal olarak bunlarÄ±n takipleri zorunlu olmalÄ±. Yasaya konulacaksa bu konulmalÄ±. Bir çok aile daha da çok konuÅŸulmasÄ±n diye ya da maddi nedenlerle hekime gitmek istemiyor.”

ÇocuklarÄ±n konuÅŸmama nedenlerinden en önemlisinin ailelerin kendilerini suçlayacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünmeleri, bazen onlarÄ± korumakla yükümlü hakimlerin bile “Ama o da ÅŸöyle yapmÄ±ÅŸ, yol açmÄ±ÅŸ” ÅŸeklinde yaklaÅŸÄ±mÄ± olduÄŸunu belirten Semerci, ÅŸöyle devam etti: “Çocuk cezalandÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±ndan ve utanç nedeniyle konuÅŸmuyor. Çocuklara konuÅŸmak için güvence vermek lazÄ±m. ‘BaÅŸÄ±na her ne gelirse gelsin senin yanÄ±ndayÄ±z, seni seviyoruz ve her koÅŸulda destekleriz. Gel ve bizimle konuÅŸ’ ÅŸeklinde güvence verilmeli. Bu güvenceyi alan çocuk konuÅŸur. EÄŸer çocuk size birinin onu rahatsÄ±z ettiÄŸini, tacizde bulunduÄŸu söylüyorsa mutlaka inanÄ±n, dinleyin ve çocuÄŸu suçlamayÄ±n. Ne dediÄŸini, neyi kastettiÄŸini, duygularÄ±nÄ± anlamaya çalÄ±ÅŸÄ±n. Bunlar aile için de çok zor. Aileler de öfkeleniyor, kÄ±zÄ±yor. Kendi duygularÄ±yla da baÅŸ etmeyi öÄŸrenerek çocuÄŸa destek olabilir. Aileler yasal yollara baÅŸvurmaktan çekinmemeli. ÇoÄŸu insan yasal yollarda çocuÄŸunun daha da yÄ±prandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Son yÄ±llarda bu konuda giriÅŸimler yapÄ±lÄ±yor. ArtÄ±k çocuk izlem merkezleri kuruldu. ÇocuÄŸun bütün iÅŸlemleri mahkemeye çÄ±kmadan hallediliyor. BunlarÄ±n Türkiye’de yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± gerekir. Bu merkezlerde çalÄ±ÅŸanlarÄ±n, çocuklarla ilgilenen kolluk kuvvetlerinin de bu konuda eÄŸitilmesi gerekiyor. ÇocuÄŸun cinsel istismarÄ±yla ilgili uzmanlarÄ±n yetiÅŸtirilmesi, nasÄ±l davranacaklarÄ±nÄ±n öÄŸretilmesine ihtiyaç var.”

‘TECAVÜZCÜLER SOKAKTAN GEÇEN KÖTÜ ADAMLAR DEÄžÄ°L’

“YabancÄ±larÄ±n gereçekleÅŸtirdiÄŸi cinsel istismar çok az. Bu eriÅŸkinler için de geçerli. Tecavüzcüler sokaktan geçen kötü adamlar deÄŸil. Genellikle insanlarÄ±n bildikleri, tanÄ±dÄ±klarÄ±, komÅŸularÄ± gibi. Çocuklar için de böyle. Cinsel istismarlarÄ±n maalesef yüzde 25’i kadarÄ± aile içinde oluyor. ÇocuÄŸun birinci derece akrabalarÄ± tarafÄ±ndan oluyor. Kalan yüzde 75’i de aynÄ± mahallede oturan, annesinin, babasÄ±nÄ±n arkadaÅŸÄ±, tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±, çocuÄŸun bildik çevresi. Hiç tanÄ±madÄ±ÄŸÄ± dÄ±ÅŸarÄ±dan olan insanlardan yapÄ±lan cinsel istismar çok az.”

‘ERKEK ÇOCUKLARI DÄ°LE GETÄ°RMÄ°YOR’

Prof. Dr. Bengi Semerci, sadece kÄ±z çocuklarÄ± deÄŸil erkek çocuklarÄ±nÄ±n da cinsel istismara uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, “Erkek çocuklarÄ±, bunu dile getirmekte kÄ±z çocuklarÄ±na göre daha çok zorlanÄ±yor, konuÅŸmuyor. Çünkü kültürel ve toplumsal baskÄ± var. Aileler de aynÄ± ÅŸekilde düÅŸündükleri için kapalÄ± tutmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Ä°stismara uÄŸrayan erkek çocuklar konuÅŸmuyor ama daha saldÄ±rgan, dÄ±ÅŸa vuran, kendine zarar veren, ÅŸiddete yönelen davranÄ±ÅŸlar ve madde baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla dile getiriyorlar” diye konuÅŸtu. ÇocuÄŸu cinsel obje olarak görmenin bir sapkÄ±nlÄ±k olduÄŸunu dile getiren Semerci, “Ancak 12 yaÅŸÄ±ndaki bir kÄ±z çocuÄŸunu eriÅŸkin kabul edip, evlendirildiÄŸi düÅŸünüldüÄŸünde ve buna 12 yaÅŸÄ±ndan büyüklere yönelik cinsel istismarlarda cezalarÄ±n az olmasÄ± eklenince bu durum sapkÄ±nlÄ±k olarak görülmüyor” dedi.

ÇOCUK YAÅžTAKÄ° EVLÄ°LÄ°KLER DE ÇOCUÄžUN CÄ°NSEL Ä°STÄ°SMARIDIR

Prof. Dr. Bengi Semerci, ergenlik döneminde de flört ÅŸiddeti görülebileceÄŸini, özellikle ailesine anlatamayan çocuklarÄ±n internetten çabuk ikna olabileceÄŸini vurgulayarak, ailelerin bu konuda çocuklarÄ±nÄ±, yabancÄ±larla neleri paylaÅŸabilecekleri, fotoÄŸraflarÄ±nÄ± koymamalarÄ± gibi konularda uyarmasÄ± gerektiÄŸini kaydetti.

Semerci, devletin çocuklarÄ± korumak için her türlü tedbiri almak zorunda olduÄŸunu belirterek “Bunun bir kÄ±smÄ± da anne ve babalarÄ±n eÄŸitimidir. Ä°stismar kabul edilmeyen çocuk yaÅŸtaki evlilikler de çocuÄŸun cinsel istismarÄ±dÄ±r.

BazÄ± ÅŸeyleri kültüre baÄŸlayarak hoÅŸ görmemek de devletin yapmasÄ± gereken ÅŸeyler. Devlet kurumlarÄ±nÄ±n da bu konuda eÄŸitim almasÄ± gerekiyor. BunlarÄ± yaptÄ±ktan sonra ancak ‘Oldu da ne yapabilirizi tartÄ±ÅŸabiliriz. BunlarÄ±n hiçbirini yapmÄ±yoruz” diye konuÅŸtu.

Sadece Türkiye’de deÄŸil dünyada da cinsel istismar konusunda artÄ±ÅŸ olduÄŸunu ifade eden Semerci, yargÄ±ya baÅŸvurularÄ±n çoÄŸalmasÄ±yla da bu konularÄ±n daha çok ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Temmuz 2018 20:53

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