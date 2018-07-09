BasÄ±n-Ä°ÅŸ: Son iki yÄ±lda binlerce gazeteci iÅŸsiz bÄ±rakÄ±ldÄ±

DÄ°SK'e baÄŸlÄ± BasÄ±n-Ä°ÅŸ sendikasÄ±, 2 yÄ±l sÃ¼ren OHAL'de binlerce gazetecinin iÅŸsiz bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

DÄ°SK/BasÄ±n-Ä°ÅŸ, yaklaÅŸÄ±k iki yÄ±l süren olaÄŸanüstü halin (OHAL) binlerce gazeteciyi iÅŸsiz bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti, kapanan medya kuruluÅŸlarÄ± ile medya guruplarÄ±ndaki tenkisatlara dikkat çekti.

BaskÄ± maliyetlerini karÅŸÄ±layamayacaÄŸÄ±nÄ± söyleyen Ciner Grubunun, Habertürk gazetesini kapatmasÄ±nÄ±n deÄŸerlendirildiÄŸi açÄ±klamada ÅŸu ifadeler yer aldÄ±:

”ÇalÄ±ÅŸanlarÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ± diÄŸer yayÄ±nlara aktaracaklarÄ±nÄ± ifade etseler de bunun çalÄ±ÅŸanlarÄ±n tepkisini azaltmayÄ± amaçladÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. KÄ±sa süre sonra diÄŸer ÅŸirketlerde de tenkisat yaÅŸanacaktÄ±r. Ciner Grubu’nun ardÄ±ndan DoÄŸuÅŸ Grubu da iÅŸten çÄ±kartmalarÄ±n baÅŸlayacaÄŸÄ± sinyalini verdi. Demirören Grubu ise seçim öncesi baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± tenkisatÄ± ÅŸimdilik durdurmuÅŸ gibi görünüyor. Ancak Demirören Grubu’nda iÅŸten çÄ±kartma yerine mobing uygulayarak çalÄ±ÅŸanlarÄ±n istifa ederek gitmesi yönünde çabalar da sürüyor. Kurumun eski yayÄ±n politikasÄ±ndan çok uzak, kuruma yeni transfer edilen bazÄ± yöneticiler tarafÄ±ndan koordine edilen, kimi zaman tetikçiliÄŸe varan bir yayÄ±n anlayÄ±ÅŸÄ± dayatÄ±lÄ±yor.” (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Temmuz 2018 20:41

www.evrensel.net