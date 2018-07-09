Fransa: ABD ile ticari savaÅŸ Ã§oktan baÅŸladÄ±

ABDâ€™nin, Ã‡inâ€™e ek olarak yakÄ±n mÃ¼ttefiklerini de yÃ¼ksek gÃ¼mrÃ¼k vergileriyle vurmasÄ±na sert tepki gÃ¶steren Fransa: Ticaret savaÅŸÄ± Ã§oktan baÅŸladÄ±â€¦

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump’Ä±n Çin’in yanÄ± sÄ±ra ülkesinin en yakÄ±n müttefiklerini de yüksek gümrük vergileriyle vurmasÄ±na baÅŸÄ±ndan beri en sert tepkiyi gösteren Fransa Maliye BakanÄ± Bruno Le Maire, ABD ile Avrupa BirliÄŸi (AB) arasÄ±nda ticaret savaÅŸÄ±nÄ±n çoktan baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Bir ekonomi konferansÄ±nda “Mesele, ticaret savaÅŸÄ± çÄ±kÄ±p çÄ±kmayacaÄŸÄ± deÄŸil, zira savaÅŸ çoktan baÅŸladÄ±” diyen Fransa Maliye BakanÄ±, ABD BaÅŸkanÄ±’nÄ± AB’ye yeni gümrük vergileri getirmemesi yönünde uyardÄ±.

‘SALDIRIYA UÄžRARSAK KARÅžILIK VERÄ°RÄ°Z’

“YarÄ±m gümrük vergilerinde yeni bir artÄ±ÅŸ olursa, mesela otomotiv sanayiine ek vergiler getirilirse, Avrupa’nÄ±n birleÅŸik ve egemen bir güç olduÄŸunu göstermek için birlik içinde güçlü tepki vermeliyiz” diyen Bakan Le Maire, “SaldÄ±rÄ±ya uÄŸrarsak kolektif ve kararlÄ± ÅŸekilde karÅŸÄ±lÄ±k vereceÄŸimiz bilinsin” ifadelerini kullandÄ±.

“AB, Meksika ve Kanada’dan çelik ithalatÄ±na ek yüzde 25, alüminyum ithalatÄ±na ek yüzde 10 gümrük vergisi getiren Trump, karÅŸÄ± tarafÄ±n misillemesi üzerine de AB’de üretilen tüm araçlara yüzde 20 gümrük vergisi getirme tehdidinde bulunmuÅŸtu.

“On yÄ±llardÄ±r süregiden otomotiv ithalatÄ±nÄ±n Amerikan otomobil sanayiini daralttÄ±ÄŸÄ±na dair kanÄ±tlar var” diyen Trump, ABD Ticaret BalanlÄ±ÄŸÄ±na da ABD’nin AB ile ticarette verdiÄŸi açÄ±ÄŸÄ± ve AB’ye yeni vergi uygulamak gerekip gerekmediÄŸini incelemesi talimatÄ±nÄ± vermiÅŸti. BakanlÄ±k raporunu temmuz sonunda açÄ±klayacak.

ABD ELÇÄ°SÄ°NDEN TEKELLERLE GÄ°ZLÄ° TOPLANTI

Almanya’da ise ABD’nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell’in otomotiv tekelleriyle gizli toplantÄ± yapmasÄ± tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Koalisyon hükümetinin ortaÄŸÄ± Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel BaÅŸkanÄ± Andrea Nahles dün duruma tepki gösterdi.

Die Welt am Sonntag gazetesine konuÅŸan SPD lideri, Richard Grenell’in BMW AG, Daimler AG, Volkswagen AG gibi Alman otomotiv devlerinin CEO’larÄ±yla kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda toplantÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± ve AmerikalÄ± diplomatÄ±n ABD ile AB arasÄ±ndaki tüm otomobil ithalatÄ±na gümrük vergilerinin kalkmasÄ± yoluyla sorunun çözülmesi önerisine Alman ÅŸirket yöneticilerinin destek verdiÄŸi haberleriyle ilgili deÄŸerlendirmede bulundu.

‘MUZ CUMHURÄ°YETÄ° DEÄžÄ°LÄ°Z’

“ABD Büyükelçisi’nin böyle bir konuda görüÅŸmeler yürütmesi, ilk kez duyulan bir ÅŸey. Bu nasÄ±l bir davranÄ±ÅŸ, nasÄ±l bir yöntemdir. Grenell rolünü bilsin” diyen Nahles, “Washington gümrük vergileriyle ilgili konuÅŸmak istiyorsa bunun muhataplarÄ± ABD Ticaret BakanÄ± Wilbur Ross ile Almanya Ekonomi ve Enerji BakanÄ± Peter Altmaier’dir. Biz muz cumhuriyeti deÄŸiliz” dedi. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Temmuz 2018 20:33

www.evrensel.net