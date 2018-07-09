Ä°sveÃ§li gÃ¶zlemciler: GÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±k, takip edildik

24 Haziran seÃ§imlerine gÃ¶zlemci olarak katÄ±lan 2 Ä°sveÃ§li, takip edildiklerini, baskÄ±ya uÄŸradÄ±klarÄ±nÄ± ve gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±klarÄ±nÄ± aktardÄ±.

Murat KUSEYRÄ°

Stockholm

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve milletvekili seçimlerine gözlemci olarak katÄ±lan Ä°sveçli Benny Gustavsson ve Simon Johansson, takip edildiklerini, baskÄ±ya uÄŸradÄ±klarÄ±nÄ± ve gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±klarÄ±nÄ± aktardÄ±.

Benny Gustavsson ve Simon Johansson isimli gözlemciler seçimler sÄ±rasÄ±nda yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± ve izlenimlerini Evrensel'e anlattÄ±. HDP’nin daveti üzerine gözlemci olarak görev yapmak için Türkiye’ye gittiklerini söyleyen Benny Gustavsson, Tatvan bölgesinde bulunan muhafazakar ve AKP’nin güçlü olduÄŸu daÄŸ köylerinde bulunduklarÄ±nÄ± söyledi.

HDP’LÄ° GÖZLEMCÄ°LERE Ä°ZÄ°N VERÄ°LMEDÄ°

Gustavsson, 5 köyü gezdiklerini ve köye giriÅŸlerinde herhangi bir engelleme ile karÅŸÄ±laÅŸmadÄ±klarÄ±nÄ± belirttikten sonra seçimlerde tanÄ±klÄ±k ettikleri usülsüzlükleri ÅŸu cümlelerle aktardÄ±: “BulunduÄŸumuz köylerin tamamÄ±nda HDP gözlemcilerinin oylarÄ±n sayÄ±lmasÄ±na katÄ±lmasÄ±na izin verilmedi. Seçim sandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda devlet görevlisi bir baÅŸkan vardÄ±. AKP’liler oldukça aktifti. Bir köyde AKP temsilcisinin kadÄ±nlara nasÄ±l AKP’ye oy vermeleri gerektiÄŸini izah ettiÄŸini gördük. Bir köyde de seçim sandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n olduÄŸu yerde askerler vardÄ±”

Daha önce yapÄ±lan seçimlere gözlemci olarak katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Gustavsson, “Ama diÄŸer seçimlerden farklÄ± olarak bu kez gözlemci olarak görev yapmamÄ±z engellendi. Biz lokaldeyken insanlarÄ±n oy verme iÅŸlemleri durduruldu ve bizim dÄ±ÅŸarÄ±ya çÄ±kmamÄ±z istendi” dedi.

‘ASKERÄ° BÄ°R KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜK’

Hizan’a gitmek için yola çÄ±ktÄ±klarÄ±nda askerler tarafÄ±ndan durdurulduklarÄ±nÄ± söyleyen Gustavsson, “ArabamÄ±zÄ± durdurdular. Ama arabamÄ±zÄ± durdurmadan önce aracÄ±mÄ±zÄ±n ÅŸoförü askerleri fark edince araçta bulunan Kürtçe müzik CD’lerini dÄ±ÅŸarÄ±ya attÄ±. Tutuklanmaktan korkuyordu. Arabada 7 kiÅŸiydik. Bizi askeri bir karakola götürdüler” dedi. Gustavsson, 7 saat bekletildikten sonra kendilerine bir tutanak imzalatÄ±ldÄ±ktan sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.

UÄŸradÄ±klarÄ± baskÄ±larÄ±n kendisini çok ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Simon Johansson da, “Serbest bÄ±raktÄ±ktan sonra da bizi takip ettiler. Polisler, yemek yemek için gittiÄŸimiz restorana da geldiler. SilahlarÄ±nÄ± göstererek yanÄ±mÄ±zdaki masada oturdular. Sürekli bize bakmalarÄ±ndan rahatsÄ±z olduk. YemeÄŸimizi bitirmemize raÄŸmen kalkmadÄ±k. Sonunda onlar da yemek Ä±smarlayÄ±p yemeye baÅŸlayÄ±nca takiplerinden kurtulmak için restorandan ayrÄ±ldÄ±k” diye konuÅŸtu.

7 DAYANIÅžMAYI SÜRDÜRECEÄžÄ°Z’

Gustavsson, gece saatlerinde bir otobüse binerek DiyarbakÄ±r’a geçtiklerini ve orada ise herhangi bir takip ve baskÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸmadÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. Gustavsson, “Amed’deki bir arkadaÅŸÄ±n dediÄŸi gibi karanlÄ±ÄŸÄ±n en koyu olduÄŸu an aydÄ±nlÄ±ÄŸa en yakÄ±n olduÄŸumuz zamandÄ±r. Åžimdi biz o noktadayÄ±z” ifadelerini kullandÄ±.

HDP ve Kürtleri zor yÄ±llarÄ±n beklediÄŸi deÄŸerlendirmesinde bulunan Gustavsson, “Ama HDP ve Kürt halkÄ± yalnÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmeli. Artan baskÄ±lara karÅŸÄ± HDP’ye desteÄŸimizi artÄ±racaÄŸÄ±z” diye konuÅŸtu.

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