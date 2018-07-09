Buldan: EÅŸit temsiliyeti saÄŸlayamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in Ã¶zeleÅŸtiri veriyoruz

Pervin Buldan, seÃ§imlerde en yÃ¼ksek kadÄ±n temsiliyetini saÄŸlamÄ±ÅŸ olsalar da eÅŸit temsiliyeti saÄŸlayamadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek Ã¶zeleÅŸti verdi.

HDP KadÄ±n Meclisi toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan EÅŸ Genel BaÅŸkan Pervin Buldan, 24 Haziran seçimlerinde en yüksek kadÄ±n temsiliyetini saÄŸlamÄ±ÅŸ olsalar da, eÅŸit temsiliyeti saÄŸlayamadÄ±klarÄ± için bütün kadÄ±nlara özeleÅŸtiri verdiklerini söyledi.

HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) KadÄ±n Meclisi, 24 Haziran seçimleri sonrasÄ± deÄŸerlendirme için HDP Genel Merkezi’nde toplandÄ±. HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Pervin Buldan, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±nÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± gerçekleÅŸtirdi.

Buldan, 24 Haziran seçimlerine iliÅŸkin ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Büyük bir baÅŸarÄ±ya imza attÄ±k, ancak yeterli deÄŸildir. En yüksek kadÄ±n temsiliyetini saÄŸlayan HDP olmuÅŸtur. Ancak eÅŸit temsiliyeti saÄŸlayamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için bütün kadÄ±nlara özeleÅŸtirimizi veriyoruz. 67 milletvekili içinde 26 kadÄ±n milletvekili parlamentoya girdi. Oran olarak yüzde 37 oranÄ± yakaladÄ±k. Bu yeterli deÄŸil biliyoruz. Bu yetersizlik bize bir ders olarak önümüzdeki süreçte daha güçlü bir mücadele ve çalÄ±ÅŸma ile kadÄ±n arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n tüm karar mekanizmalarÄ±nda yer alacaÄŸÄ±nÄ± hedeflediÄŸimiz temsiyilete ulaÅŸama konusunda büyük bir çaba gerçekleÅŸtireceÄŸiz” diye konuÅŸtu. (Ankara/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Temmuz 2018 19:45

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