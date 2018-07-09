Adli tÄ±p, 3 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ zÄ±rhlÄ± araÃ§ kazasÄ±nda lastiÄŸi kusurlu buldu

3 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi, 17 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± zÄ±rhlÄ± araÃ§ kazasÄ±nÄ± inceleyen adli tÄ±p kurumu, lastikte 100 kusur buldu.

DiyarbakÄ±r’da özel harekat polislerini taÅŸÄ±yan zÄ±rhlÄ± midibüsün köy minibüsüne çarpmasÄ± sonucu biri çocuk 3 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi, 17 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± olayda, jandarma ve trafik bilirkiÅŸisi zÄ±rhlÄ± araç sürücüsünde kusur bulurken, adli tÄ±p kurumu (ATK) lastikte 100 kusur buldu.

DiyarbakÄ±r-Bingöl Karayolu’nda, 19 Haziran 2017’de Lice’deki operasyondan dönen özel harekât polislerini taÅŸÄ±yan zÄ±rhlÄ± midibüsün sürücüsü polis B.K., hÄ±z nedeniyle tekerin patlamasÄ± sonucunda aracÄ±n kontrolünü kaybederek karÅŸÄ± ÅŸeritte seyir halinde olan minibüsün sol ön kÄ±smÄ±na çarptÄ±. Olayda köylüleri taÅŸÄ±yan minibüsün sürücüsü Remzi MenteÅŸe (36), Zilan YamankÄ±lÄ±ç (10), Ä°lhan AyaÅŸ (37) yaÅŸamlarÄ±nÄ± yitirdi. Olayda yaralanan 11’i sivil 6’sÄ± polis olmak üzere toplam 17 kiÅŸi hastanelerdeki tedavilerinin ardÄ±ndan taburcu edilmiÅŸti. DiyarbakÄ±r Nöbetçi 1’inci Sulh Ceza HâkimliÄŸi zÄ±rhlÄ± araç sürücüsü B.K. hakkÄ±ndaki soruÅŸturma tamamlanÄ±ncaya kadar hakkÄ±nda her türlü taÅŸÄ±tÄ± kullanmamak ÅŸeklindeki adli kontrol tedbirinin uygulanmasÄ±na karar vermiÅŸti.

JANDARMAYA GÖRE SÜRÜCÜ Ä°HLALÄ°

Mezopotamya AjansÄ±’nda Deniz Tekin’in haberine göre; Olay yerine giden Jandarma’nÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± Trafik KazasÄ± Tespit TutanaÄŸÄ±’nda zÄ±rhlÄ± aracÄ±n sürücüsü B.K.’nin 2918 SayÄ±lÄ± KarayollarÄ± Trafik Kanununda (KTK) belirtilen kusurlardan 52/1-b “AracÄ±n hÄ±zÄ±nÄ±, aracÄ±n yük ve teknik özelliÄŸine göre görüÅŸ, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiÄŸi ÅŸartlara uydurmamak” kuralÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸi, Remzi MenteÅŸe’nin herhangi bir kural ihlalinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± kanaatine varÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

BÄ°LÄ°RKÄ°ÅžÄ°, SÜRÜCÜYÜ ‘TAM KUSURLU’ GÖRDÜ

SoruÅŸturmayÄ± yürüten savcÄ±nÄ±n olayda kusur durumunun tespiti için görevlendirdiÄŸi trafik bilirkiÅŸinin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± “Trafik KazasÄ± BilirkiÅŸi Raporunda” zÄ±rhlÄ± polis aracÄ±nÄ±n sürücüsü B.K.’nin aÅŸÄ±rÄ± hÄ±z nedeniyle olayÄ±n meydana geldiÄŸini belirtti. Olayda teknik kusurdan söz edilse de lastiÄŸin patlamasÄ±nÄ±n doÄŸrudan kaza sebebi olmayacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden bilirkiÅŸi, “Çünkü patlayan lastiÄŸe raÄŸmen aracÄ±n sürücüsü taÅŸÄ±tÄ±n hÄ±zÄ±nÄ± azaltarak ya da gerekli tedbirleri alarak kazayÄ± önleyebilirdi. Önemli olan kazadan önce meydana gelen teknik arÄ±zanÄ±n zamanÄ±nda sürücü tarafÄ±ndan giderilme imkânÄ± olmasÄ±na raÄŸmen ‘bakÄ±m ve gözetim ihmali’ sonucu olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespitidir” dedi. BilirkiÅŸi, polis B.K.’nin KarayollarÄ± Trafik Kanunu’nun (KTK) 51 ve 52’nci maddelerinde belirtilen “hÄ±z ve aracÄ±n trafik durumunun gerektirdiÄŸi ÅŸartlara uymamak” maddelerine aykÄ±rÄ± hareket ettiÄŸi ve bu nedenle 8/8 kusurlu (tam kusurlu) olduÄŸu yönünde görüÅŸ bildirdi. Remzi MenteÅŸe’nin olayda bir kusurunun bulunmadÄ±ÄŸÄ±na karar verdi.

ATK SÜRÜCÜDE KUSUR BULMADI

TaraflarÄ±n bilirkiÅŸi raporuna yaptÄ±ÄŸÄ± itiraz üzerine yeniden rapor aldÄ±rÄ±lmasÄ± için dosya Adli TÄ±p Kurumu (ATK) Ankara Adli TÄ±p Grup BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ankara Trafik Ä°htisas Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’na gönderdi. Trafik Ä°htisas Dairesi BaÅŸkanÄ± M. Faruk BalcÄ± ile biri profesör ve mühendisten oluÅŸan heyetin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± 29 Mart 2018 tarihli raporda, “teknik bir arÄ±za (TekerleÄŸin patlamasÄ±)” sonucunda meydana geldiÄŸi söylendi. ATK raporu bölümünde ÅŸu tespitlerde bulundu: “A- Müteveffa (ölen) sürücü Remzi MenteÅŸe’nin kusursuz olduÄŸuna. B- Sürücü B.K.’nin kusursuz olduÄŸuna. C- Teknik arÄ±za mahiyetinde bir husus olan lastik patlamasÄ±nÄ±n olayÄ±n oluÅŸu üzerine yüzde 100 oranÄ±na etkili olduÄŸuna oy birliÄŸiyle karar verildiÄŸi kanaatini bildirir müÅŸterek rapordur.”

5 AKRABASINI DA ZIRHLI ARAÇ ÖLDÜRMÜÅžTÜ

Olayda ölen aracÄ±n sürücüsü Remzi MenteÅŸe’nin taziyesi için 20 Haziran günü Lice’den DiyarbakÄ±r’a giden akrabalarÄ± Mahmut Öner (74), Mevlüt DaÄŸtaÅŸ (64), Abdülhamit DaÄŸtaÅŸ (63), Fikri DemirbaÅŸ (53) ve Zeynep DemirbaÅŸ’Ä±n (76) bulunduÄŸu otomobil de, Lice’nin Fis mevkiinde Ejder tipi zÄ±rhlÄ± aracÄ±n çarpmasÄ± sonucunda yaÅŸamlarÄ±nÄ± yitirmiÅŸti. ATK bu olayda da ölen özel arabanÄ±n sürücüsü Fikri DemirbaÅŸ’Ä± “yüzde 100 kusurlu”, zÄ±rhlÄ± aracÄ±n sürücüsünün ise “kusursuz” olduÄŸuna iliÅŸkin rapor hazÄ±rlamÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Temmuz 2018 19:31

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