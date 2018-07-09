Cizreâ€™de sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenler iÃ§in dava aÃ§Ä±ldÄ±

Cizre'de sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaklarÄ± sÄ±rasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenlere iliÅŸkin aÃ§Ä±lan maddi ve manevi tazminat davalarÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine baÅŸlandÄ±.

ÅžÄ±rnak’Ä±n Cizre ilçesinde 2015 ile 2016 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda ilan edilen sokaÄŸa çÄ±kma yasaklarÄ± sÄ±rasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenlere iliÅŸkin Özgürlükçü Hukukçular Platformu’na (ÖHP) baÄŸlÄ± avukatlarÄ±n Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±nda Mardin Ä°dare Mahkemesi’ne açtÄ±klarÄ± maddi ve manevi tazminat davalarÄ± görülmeye baÅŸlandÄ±.

19 yaÅŸÄ±ndaki Murat Erdin’in ölümüne iliÅŸkin 16 MayÄ±s tarihinde görülen ve sona eren davaya iliÅŸkin karar halen açÄ±klanmadÄ±. Erdin’in ardÄ±ndan, ilçede yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren 19 yaÅŸÄ±ndaki Sait ÇaÄŸdavul’un ölümüne iliÅŸkin açÄ±lan davanÄ±n duruÅŸmasÄ± 29 MayÄ±s tarihinde görüldü. Bir süre önce kararÄ±nÄ± açÄ±klayan Mardin 2. Ä°dare Mahkemesi, 120 bin maddi ve 500 bin manevi olmak üzere toplam 620 bin TL istemiyle açÄ±lan davayÄ± ret etti. Mahkeme “Ä°darenin hizmet kusuru”na rastlanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürdü. (ÅžÄ±rnak/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Temmuz 2018 19:22

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