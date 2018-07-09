'Belediyeler KOBÄ°'leri batÄ±rÄ±yor'

BÃ¼yÃ¼k firmalar, KGF'den kredi kullanan KOBÄ°'lere 'parasÄ± var' diyerek Ã¶deme yapmÄ±yor; belediyeler de Ã¶deme yapmayarak firmalarÄ± zor durumda bÄ±rakÄ±yor.

Büyük firmalar, Kredi Garanti Fonu’ndan (KGF) kredi kullanan küçük ve orta büyüklükteki iÅŸletmelere (KOBÄ°) “sende para var” diyerek ödemelerini geciktiriyor. Öte yandan belediyeler de ödeme yapmayarak firmalarÄ± zor durumda bÄ±rakÄ±yor.

Dünya gazetesinden Sercan AkÄ±ncÄ±’nÄ±n haberine göre pek çok KOBÄ°, büyük ÅŸirketleri vade yoluyla fonlamak zorunda kaldÄ±klarÄ±ndan ÅŸikayetçi. Bir KOBÄ°’nin kredi ya da devlet teÅŸviklerinden yararlanmasÄ± halinde büyüklerin o KOBÄ°’den mal alÄ±mlarÄ±nda vadeleri uzattÄ±ÄŸÄ± ifade ediliyor.

Türk Ticaret Kanunu’nun 1530’uncu maddesi vadeleri 60 günle sÄ±nÄ±rlasa da piyasada bir yÄ±la varan vadeleri görmek mümkün. Uzun vadeler en fazla KOBÄ°’ler üstünde yük yaratÄ±yor. Ä°ÅŸ dünyasÄ± temsilcilerine göre KOBÄ°’lerin aldÄ±ÄŸÄ± teÅŸvikler de uzayan vade olarak kendilerine geri dönüyor.

KGF desteÄŸiyle kredi alan bir KOBÄ°, mal sattÄ±ÄŸÄ± büyük firmalarÄ±n hemen ödeme sürelerini 1 ay uzattÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiriyor. KOBÄ°’lere verilen bütün teÅŸviklerin bir ÅŸekilde büyük firmalara gittiÄŸini dile getiren bir KOBÄ° yöneticisi; “Devlet teÅŸviki ya da kredi aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda büyük firmalar ‘Bunda para var’ diyerek ödemelerini uzatÄ±yorlar. Devlet, ‘KOBÄ°’lere 1 aydan uzun vade yapamazsÄ±n’ dese iÅŸ çözülecek” dedi.

ÖDEMELER YAPILMIYOR

Büyük firmalarÄ±n yanÄ±nda vade ile KOBÄ°’lerin sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bir baÅŸka nokta ise kamu kuruluÅŸlarÄ±. Özellikle belediyelerin ödemelerini uzun vadelere yaydÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan bir baÅŸka KOBÄ° yöneticisi, ödeme istediklerinde kamu kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n kendilerini tehdit ettiÄŸini dile getirdi. Ä°hale ÅŸartlarÄ±nda ödeme süreleri belli olmasÄ±na raÄŸmen belediyelerin buna uymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden KOBÄ° yöneticisi, ÅŸöyle devam etti: “Ödeme süreleri geldiÄŸinde belediyeler ‘para yok’ diyor. ZorlayÄ±nca ‘git dava aç ama bir daha ihale alamazsÄ±n’ diyerek tehdit ediyorlar. Kamu kuruluÅŸlarÄ± bilerek ve isteyerek ödemeleri geciktiriyor, adeta KOBÄ°’lerin batmasÄ±nÄ± istiyor. Bir iÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda 2 milyon lira alacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± 2 yÄ±lda alamayabiliyorsunuz. 2 yÄ±lda kur nereye geldi. O para alÄ±nsa bile pul oldu. Bu gibi durumlarda kepenk indirip, gitmek gerekiyor.”

Ä°FLASA KAPI AÇILIYOR

Bir baÅŸka üretici ise vadelerin uzun olmasÄ± nedeniyle krediye mecbur olduklarÄ±nÄ± kaydetti. Döviz artÄ±ÅŸÄ± nedeniyle teminatlarÄ±n yetersiz kaldÄ±ÄŸÄ± için batan firmalar olduÄŸunu dile getiren üretici, ÅŸöyle devam etti: “Ben bir ÅŸirkete 1 milyon euroluk mal satÄ±yorsam, bana ödemeyi 2 ayda yaptÄ±klarÄ±nda 2 milyon euroluk iÅŸletme sermayesine ihtiyacÄ±m oluyor. Bir ayda parayÄ± alabilsek iÅŸletme sermayesi ihtiyacÄ±m 1 milyon euro olacak. Ä°htiyacÄ± karÅŸÄ±lamak için evi, fabrikayÄ± teminat göstererek kredi çekiyoruz. Bu süreçte euro kadar teminatÄ±n deÄŸerlenmesi mümkün deÄŸil. Bu nedenle banka da sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda iflas edenler oluyor.” (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Temmuz 2018 19:07

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