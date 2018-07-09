10 Ekim Ankara KatliamÄ±'nÄ± protesto eden 6 kiÅŸi yarÄ±n yargÄ±lanacak

10 Ekimâ€™i protesto eden 6 kiÅŸinin â€˜CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaretâ€™ suÃ§lamasÄ±yla yargÄ±landÄ±klarÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ± yarÄ±n gÃ¶rÃ¼lecek.

10 Ekim KatliamÄ±’nÄ± protesto etmek için 13 Ekim 2015’te Sirkeci GarÄ±’nda eylem yapan Elektrik Mühendisleri OdasÄ± Ä°stanbul Åžube Eski BaÅŸkanÄ± Beyza Metin, ErdoÄŸan Demir, Gürsel Kaya, Mehmet Åžamil Altan, Nebile Irmak Çetin ve Önder Atay’Ä±n “CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret” suçlamasÄ±yla yargÄ±landÄ±klarÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ± yarÄ±n Ä°stanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

DÄ°SK, KESK, TTB ve TMMOB üyelerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla Sirkeci GarÄ±’nda gerçekleÅŸen eylemin ardÄ±ndan elindeki megafonla slogan attÄ±ran Beyza Metin ile sloganlara eÅŸlik eden ErdoÄŸan Demir, Gürsel Kaya, Mehmet Åžamil Altan, Nebile Irmak Çetin ve Önder Atay hakkÄ±nda “CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret” suçlamasÄ±yla dava açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. DÄ°SK Ä°stanbul Bölge TemsilciliÄŸi, KESK Ä°stanbul Åžubeler Platformu, TMMOB Ä°stanbul Ä°l Koordinasyon Kurulu ve TTB Ä°stanbul Tabip OdasÄ± duruÅŸma öncesi yaptÄ±klarÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, “10 Ekim’i protesto edenler deÄŸil, katliamÄ±n gerçek sorumlularÄ± yargÄ±lansÄ±n” dedi. YapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, “10 Ekim KatliamÄ± sonrasÄ± ilan edilen 3 günlük ulusal yasta bile tepkisini göstermek isteyen insanlara dava açÄ±lmasÄ±, henüz katiller bile cezalandÄ±rÄ±lmadan katliamÄ± protesto edenlerin yargÄ±lanÄ±p, katliamÄ±nda açÄ±k sorumluluÄŸu bulunan kamu görevlilerinin yargÄ±lanmamasÄ± toplum vicdanÄ±nÄ± yaralamaktadÄ±r. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n yanÄ±nda olacaÄŸÄ±z. KatliamÄ± protesto edenlerin deÄŸil katliamÄ±n sorumlularÄ±nÄ±n yargÄ±lanmasÄ±nÄ± ve davada yargÄ±lanan tüm arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n beraat etmelerini talep ediyoruz.” (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Temmuz 2018 17:55

www.evrensel.net