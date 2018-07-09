HaliÃ§'te 3 deniz taksisi yandÄ±

HaliÃ§ kÄ±yÄ±sÄ±nda bulunan 3 deniz taksisinde yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±.Â

Haliç kÄ±yÄ±sÄ±nda bulunan 3 deniz taksi yandÄ±.

YangÄ±n saat 17.00 sÄ±ralarÄ±nda çÄ±ktÄ±. Feshane yakÄ±nÄ±nda bulunan deniz taksilerden birinde henüz bilinmeyen nedenle yangÄ±n çÄ±ktÄ±. YangÄ±n kÄ±sa sürede yandaki 2 tekneye daha sÄ±çradÄ±. Ä°hbar üzerine olay yerine çok sayÄ±da itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yükselen siyah duman bir çok ilçeden görüntü. Alev alev yanan tekneler DHA kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±. Ä°tfaiye ekipleri denizden ve karadan yaptÄ±ÄŸÄ± müdahaleyle yangÄ±nÄ± kÄ±sa sürede kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±. Alanda 17 deniz taksinin bulunduÄŸu öÄŸrenildi. (Ä°stanbul/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Temmuz 2018 18:08

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