ErdoÄŸan yemin etti, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi resmen baÅŸladÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Mecliste yemin etmesiyle CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi resmen baÅŸladÄ±.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hükümet Sistemi'nin ilk CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti. ErdoÄŸan'Ä±n yeminiyle parlamenter sistem sona erdi, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hükümet Sistemi resmen baÅŸladÄ±.

Yeni dönemin resmen baÅŸlayacaÄŸÄ± yemin töreni için BeÅŸtepe'deki CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Külliyesi'nden ayrÄ±larak TBMM'ye gelen ErdoÄŸan, TBMM Geçici BaÅŸkanvekili HakkÄ± Köylü tarafÄ±ndan resmi törenle karÅŸÄ±landÄ±.

Tören kÄ±tasÄ±nÄ± selamlayan ErdoÄŸan, daha sonra eÅŸi Emine ErdoÄŸan ile birlikte Meclis Åžeref Holü'ne geçti. ErdoÄŸan'Ä±, Åžeref Holü giriÅŸinde, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, AKP Grup BaÅŸkanÄ± Naci BostancÄ± ve milletvekilleri karÅŸÄ±ladÄ±.

ErdoÄŸan'a, BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ± giriÅŸinde, Geçici TBMM BaÅŸkanÄ± DurmuÅŸ YÄ±lmaz eÅŸlik etti.

ArdÄ±ndan TBMM Genel Kurulu,YÄ±lmaz baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda açÄ±ldÄ±.

'HERKESÄ°N Ä°NSAN HAKLARINDAN VE TEMEL HÜRRÄ°YETLERDEN YARARLANMASI ÜLKÜSÜNDEN AYRILMAYACAÄžIMA…'

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, mazbatasÄ±nÄ± aldÄ±ktan sonra yemin etti. ErdoÄŸan'Ä±n Meclis'te ettiÄŸi yemin ÅŸöyle:

“CumhurbaÅŸkanÄ± sÄ±fatÄ±yla, devletin varlÄ±ÄŸÄ± ve baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±, vatanÄ±n ve milletin bölünmez bütünlüÄŸünü, milletin kayÄ±tsÄ±z ve ÅŸartsÄ±z egemenliÄŸini koruyacaÄŸÄ±ma, Anayasaya, hukukun üstünlüÄŸüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkÄ±lâplarÄ±na ve lâik Cumhuriyet ilkesine baÄŸlÄ± kalacaÄŸÄ±ma, milletin huzur ve refahÄ±, millî dayanÄ±ÅŸma ve adalet anlayÄ±ÅŸÄ± içinde herkesin insan haklarÄ±ndan ve temel hürriyetlerinden yararlanmasÄ± ülküsünden ayrÄ±lmayacaÄŸÄ±ma, Türkiye Cumhuriyetinin ÅŸan ve ÅŸerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldÄ±ÄŸÄ±m görevi tarafsÄ±zlÄ±kla yerine getirmek için bütün gücümle çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±ma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve ÅŸerefim üzerine ant içerim.”

'ARTIK BAÅžKAN DÄ°YEBÄ°LÄ°RSÄ°NÄ°Z'

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, yemin töreninin ardÄ±ndan "Her ÅŸey gayet güzel oldu milletin önünde. Ä°nÅŸallah bundan sonraki daha güzel olur" dedi.

ErdoÄŸan, Meclis çÄ±kÄ±ÅŸÄ± gazetecilerin "Size artÄ±k CumhurbaÅŸkanÄ± mÄ± diyelim, baÅŸkan mÄ± diyelim?" sorusuna, "BaÅŸkan diyebilirsiniz" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

TÖRENDEN FOTOÄžRAFLAR

FotoÄŸraf: Tamer Arda ErÅŸin

FotoÄŸraf: Tamer Arda ErÅŸin

FotoÄŸraf: Tamer Arda ErÅŸin

FotoÄŸraf: Tamer Arda ErÅŸin

FotoÄŸraf: Tamer Arda ErÅŸin

FotoÄŸraf: Tamer Arda ErÅŸin

FotoÄŸraf: Tamer Arda ErÅŸin

FotoÄŸraf: Tamer Arda ErÅŸin

FotoÄŸraf: Tamer Arda ErÅŸin

FotoÄŸraf: Tamer Arda ErÅŸin

KONUK DEVLET BAÅžKANLARI ONURUNA YEMEK VERÄ°LECEK

"CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Göreve BaÅŸlama Töreni" sonrasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, törene katÄ±lan misafirleri onuruna akÅŸam yemeÄŸi daveti verecek. Konuk devlet baÅŸkanlarÄ± onuruna verilecek akÅŸam yemeÄŸinde, eski Almanya Åžansölyesi Gerhard Schröder ve Tunus Nahda Hareketi Lideri RaÅŸid GannuÅŸi gibi ErdoÄŸan'Ä±n özel dostlarÄ± da yer alacak.

Tören sonrasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan saat 21.30'da düzenleyeceÄŸi basÄ±n açÄ±klamasÄ±yla, yeni CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesini açÄ±klayacak.

Törene ayrÄ±ca Balkanlar, Kafkasya ve Orta Asya'dan siyasi ve dini temsilciler de katÄ±lacak. Törene görevli ve davetlilerle birlikte 10 bin kiÅŸi katÄ±lacak.

ÖZEL 1 LÄ°RALAR BASTIRILDI

Misafirlere, darphane tarafÄ±ndan özel bastÄ±rÄ±lan ve arka yüzünde törene iliÅŸkin enstantanelerin bulunduÄŸu 1 liralardan hediye edilecek. Bu özel paralarÄ±n bir kÄ±smÄ± da tedavüle sokulacak. AyrÄ±ca tören gününe özel pul bastÄ±rÄ±lacak. (HABER MERKEZÄ°)

ErdoÄŸan'Ä±n yeminiyle 'yeni sistem' resmen baÅŸlayacak

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Temmuz 2018 18:09

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