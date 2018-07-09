'BaÅŸkent DoÄŸalgaz 100 liralÄ±k iÅŸe 400 lira istiyor'

CHP'li Nihat YeÅŸil, 'Topraklama iÅŸlemi basit bir iÅŸlem ancak BaÅŸkent DoÄŸalgaz, 100 liraya yaptÄ±rÄ±lacak iÅŸe 400 lira talep ediyor' eleÅŸtirisi yaptÄ±.

Ä°çinden gaz geçen borulara topraklama yaptÄ±rma zorunluluÄŸunda firma dayatmasÄ±na tepki geldi. Ankara Milletvekili CHP’li Nihat YeÅŸil’, “Bu topraklama iÅŸlemi basit ve her elektrikçi tarafÄ±ndan yapÄ±labilecek bir iÅŸlem olmasÄ±na raÄŸmen BaÅŸkent DoÄŸalgazÄ±n anlaÅŸmalÄ± olduÄŸu firmalar dÄ±ÅŸÄ±nda bu iÅŸlemi baÅŸka bir elektrikçiye yaptÄ±rma seçeneÄŸiniz yok. 100 liraya yaptÄ±rÄ±lacak bir iÅŸe, 400 lira talep ediliyor” eleÅŸtirisi yaptÄ±.

“ÖzelleÅŸmeden önce, mekanik sayaçlar yüksek bedelle kartlÄ± sayaçlarla deÄŸiÅŸtirilmiÅŸken ÅŸimdi de yine, yüksek bedelle kartlÄ± sayaçlar ‘güvence bedeli’ altÄ±nda mekanik sayaçlarla deÄŸiÅŸtirme dayatmasÄ±nda bulunmaktadÄ±r” diyen YeÅŸil, BaÅŸkent DoÄŸalgaz’Ä±n kanunen ve hukuken ön ödemeli veya mekanik sayaç dayatmasÄ±nda bulunamayacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

ArÄ±zalÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±na bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n, toptancÄ± bir anlayÄ±ÅŸla tüm abonelerin sayaçlarÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesi dayatmasÄ±nÄ±n yapÄ±lmamasÄ± gerektiÄŸini söyleyen YeÅŸil, “TebliÄŸ tarihinden itibaren 30 gün gibi kÄ±sa bir süre içerisinde, sayacÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmeyen abonelerin gazÄ±nÄ±n kesilmesi tebligatÄ± ise vatandaÅŸÄ± ayrÄ±ca maÄŸdur edecek bir durumdur” dedi.

KALICI KÂR HEDEFÄ°

"20 (yirmi) yÄ±lÄ±nÄ± dolduran tüm sayaçlarÄ±n iÅŸletme ömrünü tamamlayÄ±p tamamlamadÄ±ÄŸÄ±, arÄ±zalÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±na bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n, toptancÄ± bir anlayÄ±ÅŸla tüm abonelerin sayaçlarÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesi fiili durumu bu düzenlemenin kötüye kullanÄ±lmasÄ± deÄŸil midir?" diye soran YeÅŸil, "Åžirketin, depozito ücreti altÄ±nda, aboneleri kartlÄ± doÄŸalgaz sayacÄ±ndan faturalÄ± doÄŸalgaz sayacÄ±na geçirerek, kalÄ±cÄ± kâr saÄŸlamayÄ± mÄ± hedeflemekte olduÄŸu anlaÅŸÄ±lÄ±yor" dedi.

Enerji tasarrufu ve verimliliÄŸi ilkesine göre, kartlÄ± sistem doÄŸalgaz uygulamasÄ±nÄ±n, faturalÄ± sisteme göre ‘ölçüm güvenliÄŸi’ açÄ±sÄ±ndan daha avantajlÄ± olduÄŸunu belirten Nihat YeÅŸil ÅŸu bigileri verdi:

“Nitekim bu ÅŸekilde haksÄ±zlÄ±ÄŸa uÄŸrayan ve maÄŸdur edilen bir tüketici Sincan Tüketici Hakem Heyeti’ne baÅŸvurmuÅŸ, heyet 23.07.2014 tarihinde BaÅŸkent Gaz’Ä±n güvence bedeli olarak aldÄ±ÄŸÄ± paranÄ±n tüketiciye iade edilmesine karar vermiÅŸ ve bu Karara karÅŸÄ± BaÅŸkentgaz tarafÄ±ndan açÄ±lan dava tüketici mahkemesi tarafÄ±ndan 2014 yÄ±lÄ±nda reddedilmesine raÄŸmen; Ankara’da doÄŸal gaz sayacÄ± deÄŸiÅŸiklerinde önceden aldÄ±ÄŸÄ± 300 dolar depozitoyu tüketiciye vermeyip 405 lira da ilave depozite alÄ±nmasÄ±, bir özel sektör hukuksuzluÄŸu ve tüketici hakkÄ± ihlalidir.”

BAKANLIK DEVREYE GÄ°RMELÄ°

Enerji bakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bu konuya el koymasÄ± ve maÄŸduriyetlerin önleyecek tedbirler geliÅŸtirmesi gerektiÄŸini vurgulayan Milletvekili YeÅŸil, “Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ± ve EPDK kurumunu; BaÅŸkentgaz’Ä±n bu haksÄ±z hukuksuz ve adaletsiz uygulamasÄ±nÄ± durdurmak için acilen göreve çaÄŸÄ±rÄ±yoruz” dedi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Temmuz 2018 16:44

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