Ä°spanya Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n baÅŸÄ±na getirilen Luis Enrique kimdir?

Barcelona'nÄ±n eski teknik direktÃ¶rÃ¼ Luis Enrique, Ä°spanya Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n baÅŸÄ±na getirildi.

Ä°spanya Futbol Federasyonu BaÅŸkanÄ± Luis Rubiales, düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Enrique'nin 2 yÄ±l için milli takÄ±mÄ± çalÄ±ÅŸtÄ±racaÄŸÄ±nÄ±, kararÄ±n oy birliÄŸiyle alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Sporting Gijon, Real Madrid ve Barcelona kulüplerinde oynayan eski Ä°spanyol milli futbolcu Enrique, teknik direktörlük kariyerinde ise Barcelona, Roma ve Celta Vigo'da görev yaptÄ±.

48 yaÅŸÄ±ndaki Enrique, Barcelona'nÄ±n baÅŸÄ±nda bir Åžampiyonlar Ligi, 2 La Liga ve 3 Ä°spanya Kral KupasÄ± ÅŸampiyonluÄŸu kazandÄ±.

Julen Lopetegui'nin federasyona haber vermeden Real Madrid ile anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle 2018 FIFA Dünya KupasÄ±'nÄ±n öncesinde teknik direktörlükten alÄ±nmÄ±ÅŸ, yerine geçici olarak Fernando Hierro getirilmiÅŸti.

Ä°spanya Milli TakÄ±mÄ±, turnuvaya son 16 turunda Rusya'ya yenilerek veda etmiÅŸti. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Temmuz 2018 17:39

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