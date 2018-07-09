703 SayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname yayÄ±nlandÄ±

FotoÄŸraf: Evrensel

703 SayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname yayÄ±nlandÄ±

    • 09 Temmuz 2018 15:34

    Anayasada YapÄ±lan DeÄŸiÅŸikliklere Uyum SaÄŸlanmasÄ± AmacÄ±yla BazÄ± Kanun ve Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararnamelerde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda KHK yayÄ±nlandÄ±.

    703 SayÄ±lÄ± KHK, Anayasada YapÄ±lan DeÄŸiÅŸikliklere Uyum SaÄŸlanmasÄ± AmacÄ±yla BazÄ± Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanun Hükmünde Kararname" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla Bakanlar Kurulu imzasÄ±yla yayÄ±nlandÄ±. KHK, CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n yemin etmesinin ardÄ±ndan yürürlüÄŸe girecek.

    703 SayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararname'nin tam metnini buradan okuyabilirsiniz.

    (HABER MERKEZÄ°)

    NÃ¼kleer DÃ¼zenleme Kurumu oluÅŸturan 702 SayÄ±lÄ± KHK'nin tam metni

    701 sayÄ±lÄ± KHK'nin tam metni; 18 bin 632 kiÅŸi ihraÃ§ edildi

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Temmuz 2018 15:41
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