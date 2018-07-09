Eren Erdemâ€™in 'Alevi dedesi ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmeâ€™ talebi reddedildi

Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan CHPâ€™li Eren Erdemâ€™in â€˜Alevi dedesi ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmeâ€™ talebi cezaevi yÃ¶netimi tarafÄ±ndan reddedildi.

Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan CHP’li Eren Erdem’in, cezaevinde din görevlisi ile görüÅŸme hakkÄ± kapsamÄ±nda istediÄŸi ‘Alevi dedesi ile görüÅŸme’ talebinin, cezaevi yönetimi tarafÄ±ndan reddedildiÄŸi öÄŸrenildi.

Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan CHP PM üyesi ve eski Ä°stanbul milletvekili Eren Erdem’in tecrit koÅŸullarÄ± devam ediyor. Ailesi dÄ±ÅŸÄ±nda kimse ile görüÅŸmesine izin verilmeyen CHP’li Erdem’le görüÅŸmek isteyen milletvekillerinin talepleri de geri çevriliyor. Eren Erdem’in cezaevindeki durumuna iliÅŸkin bilgi veren Avukat Onur Cingil, Erdem’in bir din görevlisi ile görüÅŸme hakkÄ± kapsamÄ±nda, Alevi olmasÄ± nedeniyle talep ettiÄŸi ‘Alevi dedesi ile görüÅŸme’ isteÄŸinin de reddedildiÄŸini açÄ±kladÄ±.

‘Ä°NSAN HAKKI Ä°HLALÄ°DÄ°R’

ÇaÄŸdaÅŸ Ses’e açÄ±klamalarda bulunan Cingil, konunun bir insan haklarÄ± ihlali olduÄŸunu söyleyerek "Bu hak, her inançtan kiÅŸilerin tutuklu ya da hükümlü olma ihtimali dâhilinde verilmesi gereken bir hak. Türkiye’de birçok mezhebe mensup insan var. Milyonlarca Alevi vatandaÅŸÄ±mÄ±z olduÄŸu da biliniyor. Bu noktada aynÄ± sorunu yaÅŸayan belki binlerce tutuklu veya hükümlü var. DolayÄ±sÄ±yla bu talebin karÅŸÄ±lanmÄ±yor olmasÄ± hem bir insan haklarÄ± ihlali hem de ‘insan’ olmaya da aykÄ±rÄ± bir durum" ifadelerini kullandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Eren Erdem'den ziyaret engeline tepki: Bu bir tecrittir

Eren Erdem iÃ§in tecrit iddiasÄ±

Eren Erdem 'terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yardÄ±m' suÃ§lamasÄ±yla tutuklandÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Temmuz 2018 15:38

www.evrensel.net