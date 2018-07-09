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FotoÄŸraf: MA
Gazeteci Åžerife OruÃ§'a tahliye kararÄ±
09 Temmuz 2018 15:24
KHK ile kapatÄ±lan DÄ°HAâ€™nÄ±n tutuklu muhabiri Åžerife OruÃ§'un yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada tahliye kararÄ± verildi.
Batman’da Temmuz 2016’da Muzaffer Tunç ve Emrullah Oruç ile birlikte tutuklanan, kapatÄ±lan DÄ°HA Muhabiri Åžerife Oruç hakkÄ±nda açÄ±lan davanÄ±n duruÅŸmasÄ± Batman 2’nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde görüldü. Mahkeme Oruç'un tahliyesine karar verdi.
AyrÄ±ntÄ±lar geliyor…
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Temmuz 2018 15:28
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