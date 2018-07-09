Gazeteci Åžerife OruÃ§, tahliye olur olmaz yeniden gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

KHK ile kapatÄ±lan DÄ°HAâ€™nÄ±n tutuklu muhabiri Åžerife OruÃ§ yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada tahliye edildi. Cezaevinden Ã§Ä±kar Ã§Ä±kmaz yeniden gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Gazeteci Åžerife Oruç, tahliye edildikten hemen sonra savcÄ±lÄ±k kararÄ±yla baÅŸka bir dosyadan yeniden gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatÄ±lan Dicle Haber AjansÄ±’nÄ±n (DÄ°HA) 5 Temmuz 2016 tarihinden bu yana tutuklu muhabiri Åžerife Oruç, hakkÄ±nda “örgüt üyesi olmak” iddiasÄ±yla açÄ±lan davanÄ±n duruÅŸmasÄ± Batman 2’nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görüldü. DuruÅŸmaya gazeteci Oruç, Ses ve Görüntü BiliÅŸim Sistemi (SEGBÄ°S) ile katÄ±lÄ±rken, avukatlarÄ± hazÄ±r bulundu.

SavcÄ±, Oruç’un tahliyesini talep ederken avukatlar ise müvekkillerinin üzerine atÄ±lÄ± suçu iÅŸlemediÄŸini belirterek tahliye taleplerini yineledi.

DuruÅŸmaya verilen aranÄ±n ardÄ±ndan mahkeme heyeti, tutuklu kaldÄ±ÄŸÄ± süreyi göz önünde bulundurarak gazeteci Oruç’u denetimli serbestlikle tahliyesine karar vererek, duruÅŸmayÄ± 27 KasÄ±m’a erteledi.

Oruç’un, baÅŸka bir dosyadan hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, cezaevinden çÄ±kar çÄ±kmaz yeniden gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. (Batman/MA)



Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Temmuz 2018 21:01

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