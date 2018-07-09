Ã–zgÃ¼r GÃ¼ndem davasÄ± 9 Ekim'e ertelendi

KHK ile kapatÄ±lan Ã–zgÃ¼r GÃ¼ndem gazetesinin 9 yazar ve Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n 'Ã¶rgÃ¼t propagandasÄ±' suÃ§lamasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava 9 Ekimâ€™e ertelendi.

Cansu PÄ°ÅžKÄ°N

Ä°stanbul

Kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatÄ±lan Özgür Gündem gazetesinin 9 yazar ve çalÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n “örgüt propagandasÄ±” suçlamasÄ±yla yargÄ±landÄ±klarÄ± davanÄ±n karar duruÅŸmasÄ±nda mahkeme, ana dava ile birleÅŸtirilme hususunun deÄŸerlendirilmesi için dosyayÄ± istedi. DuruÅŸma 9 Ekim’e ertelendi.

Gazetenin 9 yazar ve çalÄ±ÅŸanÄ±n gazetede yayÄ±mlanan yazÄ±larÄ± nedeniyle “örgüt propagandasÄ±” suçlamasÄ±yla yargÄ±landÄ±klarÄ± davanÄ±n karar duruÅŸmasÄ± Ä°stanbul 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görüldü. DuruÅŸmada tutuksuz yargÄ±lanan Eren Keskin ve avukatlarÄ± hazÄ±r bulundu. Avrupa BirliÄŸi Delagasyonundan temsilciler ile hak savunucularÄ±nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu çok sayÄ±da kiÅŸi duruÅŸmayÄ± izledi. DuruÅŸma savcÄ±sÄ± mütalaasÄ±nda, gazetenin sorumlu yazÄ± iÅŸleri müdürü Reyhan Çapan, eÅŸ genel yayÄ±n yönetmenleri Eren Keskin ve Hüseyin Aykol'un zincirleme bir ÅŸekilde “örgüt propagandasÄ± yaptÄ±klarÄ±” iddiasÄ±yla cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ±nÄ± istemiÅŸti. SavcÄ±, dava kapsamÄ±nda yargÄ±lanan AyÅŸe Batumlu, Nuray ÖzdoÄŸan, AyÅŸe Berktay, Reyhan HacÄ±oÄŸlu, Celalettin Can ve Filiz Koçali hakkÄ±nda ise ceza verilmesine yer olmadÄ±ÄŸÄ± yönünde karar verilmesini talep etmiÅŸti.

‘ÇAKICI KADER MAHKUMU, HAK SAVUNUCULARI TERÖRÄ°ST’

DuruÅŸmada Eren Keskin’e esasa iliÅŸkin son sözleri soruldu. Keskin daha önceki beyanlarÄ±nÄ± tekrarlayarak, 30 yÄ±ldÄ±r avukatlÄ±k ve insan haklarÄ± savunuculuÄŸu yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD) EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± da olan Avukat Eren Keskin gazetenin künyesine isminin yazÄ±lma sebebini, “Ä°fade özgürlüÄŸünü savunmak” olarak ifade etti.

Keskin, “Özgür Gündem gazetesinin baÅŸta Musa Anter olmak üzere birçok yazarÄ± katledildi ve hiçbirinin faili açÄ±klanmadÄ±. YargÄ± ifade özgürlüÄŸü ile harcadÄ±ÄŸÄ± zamanÄ± failleri bulmak için harcasaydÄ± Türkiye böyle olmazdÄ±. ‘Terörist’ olmakla yargÄ±lanÄ±yorum ama ömrümde polis silahÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda silah görmedim. Alaattin ÇakÄ±cÄ± gibi bir mafya lideri ‘kader mahkumu’ olarak yargÄ±lanÄ±rken hak savunucularÄ± terörist olarak yargÄ±lanÄ±yor. YargÄ± baÄŸÄ±msÄ±z deÄŸil ÅŸu an biliyorum ama ifade özgürlüÄŸü kapsamÄ±nda bir gazetenin genel yayÄ±n yönetmeni ceza almamalÄ±. Ben içeriÄŸini bilmediÄŸim cezalardan 12 yÄ±lla yargÄ±lanÄ±yorum. Tarih ÅŸu anda Türkiye’yi yönetenleri yargÄ±layacaktÄ±r” dedi.

MAHKEME BAÅžKANI: BÄ°Z DE AYNI DURUMDAYIZ

Keskin yargÄ±nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ± yönündeki beyanÄ±nda mahkemenin ÅŸahsÄ±nÄ± kastetmediÄŸini söyledi. Bunun üzerine mahkeme baÅŸkanÄ± Atilla Öztürk, “Biz de aynÄ± durumdayÄ±z üzerimize alÄ±nacak bir durum yok” dedi.

ANA DAVA Ä°LE BÄ°RLEÅžTÄ°RME TALEBÄ°

Keskin’in avukatÄ± Özcan KÄ±lÄ±ç da son 1 yÄ±lda Keskin’e 140 dava açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. BasÄ±n Kanununa göre eser sahibi varsa sorumluluÄŸun ona ait olduÄŸunu belirten KÄ±lÄ±ç, Keskin’in sembolik olarak gazetenin eÅŸ genel yayÄ±n yönetmenliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. KÄ±lÄ±ç, Keskin’in Ä°stanbul 23. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde süren ana davada da yargÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, usul bakÄ±mÄ±ndan dosyanÄ±n Özgür Gündem ana davasÄ±yla birleÅŸtirilmesini talep etti.

DURUÅžMA 9 EKÄ°M’E ERTELENDÄ°

Verilen aranÄ±n ardÄ±ndan mahkeme, sanÄ±klar hakkÄ±nda aynÄ± suçtan yargÄ±lama bulunduÄŸu, suç tarihlerinin birbirine yakÄ±n olduÄŸu ve sanÄ±klarÄ±n hukuki durumunun birlikte belirlenmesinde zorunluluk görüldüÄŸünden dosyanÄ±nÄ±n ana dava ile birleÅŸtirilme hususunun deÄŸerlendirilmesine karar verdi. Ä°stanbul 23. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’ndeki ana dava dosyasÄ±nÄ±n incelenmesi için istenmesi yönünde ara karar oluÅŸturan mahkeme, bir sonraki duruÅŸmayÄ± 9 Ekim’e erteledi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Temmuz 2018 15:21

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