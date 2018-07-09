Ä°zmir ve Manisa'da mermer ocaklarÄ± iÃ§in yÃ¼zlerce aÄŸaÃ§ kesilecek

Ä°zmir ve Manisa'da 3 mermer ocaÄŸÄ± iÃ§in baÅŸlatÄ±lan Ã‡ED sÃ¼reci yÃ¼zlerce aÄŸacÄ±n kesilmesine ve Ã§ok sayÄ±da canlÄ± tÃ¼rÃ¼nÃ¼n yerinden edilmesine neden olacak.

Metehan UD

Ä°zmir

Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± geçtiÄŸimiz günlerde yine çok sayÄ±da iÅŸletme için çevresel etki deÄŸerlendirme (ÇED) süreci baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. BakanlÄ±ÄŸÄ±n sitesinde yer alan duyurularda Ä°zmir ve Manisa sÄ±nÄ±rlarÄ± içinde kalan 3 mermer ocaÄŸÄ± daha bulunuyor.

Ä°zmir'in Menderes ilçesi Özdere Mahallesi sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisinde kalan YarÄ±lgan Tepesi için MRT Madencilik tarafÄ±ndan yapÄ±lan baÅŸvuru kabul edildi. Ä°lan edilen tanÄ±tÄ±m dosyasÄ±na göre proje konusu faaliyet alanÄ± Ä°zmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni PlanÄ±'nda ormanlÄ±k alanda yer alÄ±yor. AlanÄ±n hazÄ±rlanmasÄ± sÄ±rasÄ±nda ruhsat alanÄ± içindeki 672 kÄ±zÄ±lçam aÄŸacÄ± kesilecek.

Çok sayÄ±da iÅŸ makinesinin çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ± alanda tanÄ±tÄ±m dosyasÄ±nda yer alan bilgilere göre patlatma, kesme ve yükleme iÅŸlemleri sÄ±rasÄ±nda saatte 72 kilogramÄ±n üstünde tozun etrafa yayÄ±lmasÄ± bekleniyor. Çok sayÄ±da canlÄ±nÄ±n yaÅŸam alanÄ± olan alan ayrÄ±ca Gümüldür Devlet AvlaÄŸÄ± sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisinde de kalÄ±yor. Åžirket yÄ±llÄ±k 5 bin metreküp mermer çÄ±karmayÄ± hedefliyor.

OCAÄžIN ETRAFI ZEYTÄ°NLÄ°KLERLE DOLU

Manisa'nÄ±n KöprübaÅŸÄ± Ä°lçesi SaraycÄ±k Mahallesi sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisinde hali hazÄ±rdaki mermer ocaÄŸÄ±nÄ± iÅŸleten Ay-Bur Mermer da kapasite artÄ±ÅŸÄ± talebiyle baÅŸvuruda bulundu. 2014 yÄ±lÄ±nda ÇED kapsam dÄ±ÅŸÄ± kararÄ± alan ÅŸirket çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± daha geniÅŸ bölgeye yaymak istiyor. Åžirket yÄ±llÄ±k üretimini 4 bin 8 metreküpten 12 bin metreküpe çÄ±karmayÄ± hedefliyor. TarÄ±m ve orman alanÄ± sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisinde kalan alandaki çalÄ±ÅŸmalarda günlerce kilolarca toz havaya karÄ±ÅŸacak ve sahanÄ±n yakÄ±nÄ±ndan Demirci ÇayÄ± geçiyor, en yakÄ±n eve uzaklÄ±ÄŸÄ± ise 566 metre uzaklÄ±kta.

YakÄ±n alanda 2 tane daha mermer ocaÄŸÄ± var ve bölge halkÄ± ocaklardan çÄ±kan taÅŸlarÄ±n dereyi tÄ±kamasÄ±ndan dolayÄ± ÅŸikayetçi olmuÅŸ. Alanda çevre ve ÅŸehircilik müdürlüÄŸü incelemede bulunmuÅŸ ve tutanak tutmuÅŸ. Daha öncesinde bölge halkÄ±nÄ±n Proje dosyasÄ±nda ne kadar aÄŸacÄ±n kesileceÄŸinin bilgisinin verilmiyor. Yine bu alanda da patlatma yöntemi ile mermer aranacak. Proje dosyasÄ±nda yer almasa ruhsat sahasÄ±nÄ±n etrafÄ± zeytinliklerle doldu.

KORUMA ALTINDAKÄ° CANLILAR TEHLÄ°KEDE

BakanlÄ±k ayrÄ±ca Manisa Akhisar DoÄŸankaya Mahallesi sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisinde Ä°stmin Madencilik tarafÄ±ndan yapÄ±lmasÄ± planlanan mermer ocaÄŸÄ± iÅŸletmesi için 'ÇED Gerekli DeÄŸildir' kararÄ± verdi. Proje alanÄ± yine planlara göre ormanlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ± içinde kalÄ±yor. KÄ±zÄ±lçam ve fÄ±stÄ±k çamlarÄ± ile kaplÄ± alanda kaç aÄŸacÄ±n kesileceÄŸinin bilgisi yer almÄ±yor ve proje sahasÄ±nÄ±n yakÄ±nlarÄ±nda zeytin aÄŸaçlarÄ± bulunuyor. Proje sahasÄ±na yakÄ±n bölgelerde Avrupa’nÄ±n Yaban Hayat ve yaÅŸama ortamlarÄ±nÄ± koruma sözleÅŸmesine göre kesin koruma altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ canlÄ± türleri de bulunuyor. Projede bu türler için koruma planÄ± da yer almÄ±yor.

ORTAK NOKTALARI ÇED SÜRECÄ°NÄ°N Ä°ÅžLETÄ°LMEMESÄ°

Projelerin ortak noktasÄ± ise ÇED sürecinden yasada boÅŸluÄŸu kullanarak kaçÄ±yor olmalarÄ±. Ruhsat sahalarÄ± yaklaÅŸÄ±k 100 hektar olan ÅŸirketler belirledikleri ilk çalÄ±ÅŸma alanlarÄ±nÄ± 25 hektarÄ±n altÄ±nda göstererek yasa doÄŸrultusunda 'ÇED Gerekli DeÄŸildir' kararÄ± alÄ±yor. ArdÄ±ndan kapasite artÄ±ÅŸÄ± talebi ile birlikte çalÄ±ÅŸma alanlarÄ±nÄ± geniÅŸletiyor. 'ÇED Gerekli DeÄŸildir' söz konusu ocaklarÄ±n çevreye vereceÄŸi zararÄ±n ayrÄ±ntÄ±lÄ± olarak incelenmesine engel oluyor.

Ä°bradÄ±â€™da mermer ocaÄŸÄ±na kitlesel tepki

Tarihi kalÄ±ntÄ±larÄ±n bulunduÄŸu alana mermer ocaÄŸÄ± ruhsatÄ±!

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Temmuz 2018 15:16

www.evrensel.net