Futbol liglerinde 2018/19 sezon planlamasÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

2018/19'da SÃ¼per Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve TÃ¼rkiye KupasÄ± sezon planlamalarÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

2018-2019 sezonu Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Ziraat Türkiye KupasÄ± sezon planlamalarÄ± açÄ±klandÄ±.

TFF'den bildirilen planlamaya göre; Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 10, 11, 12 ve 13 AÄŸustos 2018 tarihlerinde oynanacak maçlarla baÅŸlayacak. Ä°lk yarÄ± karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± 23 AralÄ±k 2018'de sona ererken, ikinci yarÄ± müsabakalarÄ± 25, 26, 27 ve 28 Ocak 2019 tarihlerinde oynanacak. Spor Toto Süper Lig'de karÅŸÄ±laÅŸmalar 26 MayÄ±s 2019 tarihinde sona erecek.

Spor Toto 1. Lig, 10, 11, 12 ve 13 AÄŸustos 2018 tarihlerinde oynanacak maçlarla baÅŸlarken, sezon 19 MayÄ±s 2019 tarihinde tamamlanacak.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 1 ve 2 Eylül 2018 tarihlerinde oynanacak maçlar ile baÅŸlayacak normal sezon, 4 MayÄ±s 2019 tarihinde sona erecek.

Ziraat Türkiye KupasÄ± müsabakalarÄ± 29 AÄŸustos 2018 tarihinde oynanacak maçlar ile baÅŸlarken, Kupa'da final maçÄ± 16 MayÄ±s 2019 tarihinde oynanacak. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Lefter KÃ¼Ã§Ã¼kandonyadis kimdir?

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Temmuz 2018 14:52

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