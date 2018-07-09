Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'nin asbest uzmanÄ± yokmuÅŸ!

CHP Ä°BB Meclis Ãœyesi Berke Merter'in soru Ã¶nergesine yanÄ±t veren Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, asbeste karÅŸÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etti.

CHP Ä°BB Meclis Üyesi M. Berke Merter “Ä°stanbul halkÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tehdit eden asbest için alÄ±nmasÄ± gereken önlemler hakkÄ±nda” Ä°BB Meclisi'ne soru sordu Ä°BB, Merter'in soru önergesine asbeste karÅŸÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf ederek “Uzman ekip ve ekipmanÄ±mÄ±z yok” yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

CHP Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi Meclis Üyesi M. Berke Merter, 10 ay önce, 18 Eylül 2017 tarihinde hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± ve yerinde inceleme yaparak fotoÄŸrafladÄ±ÄŸÄ±, “Ä°stanbul halkÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tehdit eden Asbest, alÄ±nmasÄ± gereken önlemler hakkÄ±nda” konulu yazÄ±lÄ± soru önergesinde “Kentsel dönüÅŸüm sürecinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ve milyonlarca insanÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbul’da insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± önemli oranda tehdit eden ve kanserojen etkisi bulunan ve kentsel dönüÅŸüm sÄ±rasÄ±nda yaÅŸanan yÄ±kÄ±mlar dolayÄ±sÄ±yla meydana gelecek asbest tehlikesine karÅŸÄ± Ä°BB’nin bir önlemi ve hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±” sordu.

Ä°BB yazÄ±lÄ± olarak verdiÄŸi yanÄ±tta “Asbeste karÅŸÄ± bir takÄ±m önlemlerimiz var ancak uzman ekip ve ekipmanlarÄ±mÄ±z yok” itirafÄ±nda bulundu.

Bu yanÄ±t üzerine ikinci bir soru önergesi hazÄ±rlayan Merter, önergesinde çeÅŸitli öneriler yaptÄ±. Merter’in önerilerinden bazÄ±larÄ± ÅŸöyle:

“Kentsel dönüÅŸüm kapsamÄ±nda Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi, asbest konusunda izlenecek yol haritasÄ±nÄ± tüm ilçe belediyelere bildirmeli, asbest projelerine iliÅŸkin belediyeler, profesyonel destek alarak asbest yönetim prosedürü oluÅŸturmalÄ±, kentsel dönüÅŸüm kapsamÄ±nda özellikle tehlikeli maddeler (asbest vb) ile ilgili bir kayÄ±t sistemi oluÅŸturulmalÄ±, konuyla ilgili belediye birimlerinde Asbest Söküm UzmanlarÄ± istihdam edilmeli” (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Asbest TÃ¼rkiyeâ€™de yasak ama her yerde var!

'Ä°nsanlar kanser olsun yeter ki inÅŸaatlar durmasÄ±n!'

Kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mde asbest tehlikesi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Temmuz 2018 15:16

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