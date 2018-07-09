KuÅŸ cennetini tehdit eden Ã‡iÄŸli Deresi'ndeki kirliliÄŸi gÃ¶remediler

Ä°zmir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ve Ã‡evre ve Åžehircilik Ä°zmir Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re simsiyah akan Ã‡iÄŸli Deresi standartlara uygun.

Metehan UD

Ä°zmir

Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi ve Çevre ve Åžehircilik Ä°zmir Ä°l MüdürlüÄŸü, döküldüÄŸü kuÅŸ cennetini tehdit eden ÇiÄŸli Deresi'ndeki kirliliÄŸi göremedi. Her iki kurum da derenin standartlara uygun olduÄŸunu ileri sürdü.

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nden geçerek kuÅŸ cenneti olarak bilinen bölgeye dökülen ÇiÄŸli Deresi'ndeki kirliliÄŸi daha önce gazetemizin sayfalarÄ±na taÅŸÄ±mÄ±ÅŸtÄ±k ancak haberi yapmamÄ±zÄ±n üzerinden 2 ay gibi bir süre geçmesine raÄŸmen devam ediyor. Endüstriyel, evsel atÄ±klar ile Ä±slah ve bakÄ±m çalÄ±ÅŸmalarÄ±ndaki yetersizlikten dolayÄ± oluÅŸan kirlilik çok sayÄ±da kuÅŸun beslenme bölgesi olan alanÄ± geleceÄŸini tehlikeye atÄ±yor.

Söz konusu kirliliÄŸe çözüm bulmak için adÄ±m atmayan kurumlar ise simsiyah dereyi görmezlikten geliyor. YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yazÄ±ÅŸmalara cevap veren Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi Ä°ZSU Genel MüdürlüÄŸü ve Çevre ve Åžehircilik Ä°zmir Ä°l MüdürlüÄŸü bölgenin yönetmeliklere göre kontrolü ve denetimlerinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve derenin standartlara uygun olduÄŸunu iddia etti.

FotoÄŸraf: Evrensel

‘DEÅžARJ STANDARTLARINA UYGUN’

Ä°ZSU cevabÄ±nda organize sanayi bölgesindeki iÅŸletmelerin atÄ±k su kirliliÄŸi açÄ±sÄ±ndan kontrol edildiÄŸini ve dereye deÅŸarjlarÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Dereden alÄ±nan numunelerinden Su KirliÄŸi Kontrolü YönetmeliÄŸinin ortama deÅŸarj standartlarÄ±na uygun olduÄŸunu ifade etti. AyrÄ±ca derenin Ä±slah çalÄ±ÅŸmalarÄ± programÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± rutin temizlik çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ekledi. Ä°ZSU, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi içindeki iÅŸletmelerin kontrolünün de sorumluluÄŸunun sanayi yönetimin de olduÄŸunu belirtti.

FotoÄŸraf: Evrensel

‘ONLINE TAKÄ°P EDÄ°LÄ°YOR’

Çevre ve Åžehircilik Ä°l MüdürlüÄŸü ise bölgenin periyodik denetimlerinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sanayi bölgesindeki iÅŸletmelerden kaynaklÄ± atÄ±ksularÄ±n merkezi atÄ±ksu arÄ±tma tesisinde arÄ±tÄ±ldÄ±ktan sonra denize deÅŸarj edildiÄŸini ve atÄ±k su çÄ±kÄ±ÅŸ deÄŸerlerinin online takip edildiÄŸini ifade etti.

Derenin temizliÄŸinin Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi ve DSÄ° 2. Bölge MüdürlüÄŸünün yetki ve sorumluluÄŸunda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ifade eden müdürlük son bir yÄ±l içinde bölgedeki herhangi bir fabrikaya idari iÅŸlem uygulanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ÅŸikayet alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ekledi.

Kapkara Ã‡iÄŸli Deresi kuÅŸ cennetine akÄ±yor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Temmuz 2018 14:28

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