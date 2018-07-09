ODTÃœ Medya TopluluÄŸu'na soruÅŸturma: EkipmanlarÄ±na el koydular

ODTÃœ yÃ¶netimi, mezuniyet tÃ¶renindeki protestotu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyen ODTÃœ Medya TopluluÄŸu'na soruÅŸturma aÃ§arken kampÃ¼s bugÃ¼n polis ablukasÄ±na alÄ±ndÄ±.

ODTÜ yönetimi, mezuniyet törenindeki protestoyu görüntüleyen ODTÜ Medya TopluluÄŸu'nun ekipmanlarÄ±na el koydu. “Görüntülerde ODTÜ küçük duruma düÅŸürülüyor” gerekçesiyle iki öÄŸrenci hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

ODTÜ mezuniyet töreninde rektörü protesto eden öÄŸrencilerin ardÄ±ndan bu kez ODTÜ Medya TopluluÄŸu hedef oldu. Mezuniyet töreninde yaÅŸananlarÄ± görüntüleyen ODTÜ Medya ToÄŸluluÄŸu'nun yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± video nedeniyle iki öÄŸrenci hakkÄ±nda soruÅŸturma açÄ±ldÄ±. SoruÅŸturma gerekçesinde ODTÜ Medya TopluluÄŸu bünyesinde yayÄ±n yapan “AnlatHocam” isimli youtube kanalÄ±nda yayÄ±nlanan görüntülerin, “ODTÜ'yü küçük duruma düÅŸürdüÄŸü” iddia edildi. AyrÄ±ca okulun Kültür Ä°ÅŸleri MüdürlüÄŸü öÄŸrencileri arayarak topluluÄŸa verilen tüm ekipmanlarÄ± iade etmelerini istedi. Bunun üzerine öÄŸrenciler topluluÄŸa alÄ±nan fotoÄŸraf makinesi, kamera, mikrofon gibi tüm ekipmanlarÄ± okula teslim ettiler. ODTÜ Medya TopluluÄŸu yaÅŸananlara iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, topluluk iÅŸlerinin “doÄŸal olarak” askÄ±ya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

'PROVOKASYON' DÄ°YEN DEKANA PROTESTO

Mezuniyet töreni ve sonrasÄ±nda yaÅŸananlarÄ± deÄŸerlendirmek için öÄŸrenciler bugün forum düzenledi. Kimya Bölümü amfisinde yapÄ±lan foruma gelen Fen Edebiyat Fakültesi DekanÄ± Ahmet Oral, mezuniyette yaÅŸanan protestoyu provokasyon olarak niteledi ve rektöre karÅŸÄ± protestonun fakülte birincilerinin ödül törenine yansÄ±masÄ±nÄ±n yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunu, rektörlüÄŸün de zor zamanlar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Bunun üzerine öÄŸrenciler, özel güvenlik görevlileri tarafÄ±ndan darbedildiklerini, eylemin pankartÄ± tutanlarla sÄ±nÄ±rlÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak alkÄ±ÅŸlarla ve masaya vurarak Oral'Ä± protesto etti. Forumda söz alan öÄŸrenciler, ODTÜ'nün üniversitelere yönelik saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± dirayetli olan birkaç üniversiteden biri olduÄŸunu dile getirdi. Fakat üniversitelere yönelik saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± görünür ve bütünlüklü olarak karÅŸÄ± durulmasÄ± gerektiÄŸini belirten öÄŸrenciler, mücadele biçimlerini arttÄ±rmak gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± çizdi. ÖÄŸrenciler, ODTÜ'nün öÄŸrenci topluluklarÄ±, fakülte temsilcilikleriyle örgütlü mücadele zemininin güçlendirilmesi gerektiÄŸini söyledi.

KAMPÜSE POLÄ°S ABLUKASI

FotoÄŸraf: Evrensel

ODTÜ öÄŸrencileri, mezuniyet töreninde taÅŸÄ±nan pankartlar ve rektör protestosu nedeniyle gözaltÄ±na alÄ±nan arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± için kampüste toplandÄ±. RektörlüÄŸe yapÄ±lacak yürüyüÅŸ öncesi ODTÜ'ye çok sayÄ±da polis girdi. HazÄ±rlÄ±k BinasÄ± önünde buluÅŸan öÄŸrenciler “ODTÜ’de ve Ülkede Tek Adama Biat EtmeyeceÄŸiz” pankartÄ±yla Rektörlük önüne yürüyerek açÄ±klama yapacaktÄ±. Ancak polislerin rektörlük binasÄ± ve fizik çimleri önüne yÄ±ÄŸÄ±nak yapmasÄ±yla açÄ±klama iptal edildi ve öÄŸrenciler daÄŸÄ±ldÄ±. Bundan yaklaÅŸÄ±k yarÄ±m saat sonra polisin gitmesini bekleyen 3 öÄŸrenci gözaltÄ±na alÄ±nmak istendi. Araya giren akademisyenler öÄŸrencilerin gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ± engelledi.

ÖTK BAÅžKANI GÜR SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan ODTÜ mezuniyet töreninde Rektör VerÅŸan Kök'i protesto ettiÄŸi için evine yapÄ±lan polis baskÄ±nÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±nan ODTÜ ÖÄŸrenci Temsilcileri Konseyi (ÖTK) BaÅŸkanÄ± Özgür Mehmet Gür sabah saatlerinde serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

“Tayyipler alemi” pankartÄ± nedeniyle biri pankartÄ± basan baskÄ±evi çalÄ±ÅŸanÄ± olmak üzere 5 kiÅŸi hakkÄ±nda salÄ± gününe kadar gözaltÄ± kararÄ± bulunuyor. (Ankara/EVRENSEL)

ODTÃœ'de 'ErdoÄŸan karikatÃ¼rÃ¼ pankartÄ±' gÃ¶zaltÄ±sÄ± 5'e yÃ¼kseldi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Temmuz 2018 15:36

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