Galatasaray'Ä±n KAP'a bildirdiÄŸi Henry Onyekuru kimdir?

Yeni sezon transfer Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren Galatasaray, Henry Onyekuru ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± KAP'a bildirdi. Henry Onyekuru kimdir?

Galatasaray Kulübü, golcü oyuncu Henry Chukwuemeka Onyekuru'nun geçici transferi konusunda futbolcu ve kulubü Everton FC ile resmi görüÅŸmelere baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± KAP'a bildirdi.

KAP'a yapÄ±lan açÄ±klamada, "Profesyonel futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru'nun Futbol A TakÄ±mÄ±mÄ±za geçici transferi konusunda, futbolcu ve kulubü Everton FC ile resmi görüÅŸmelere baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r" denildi.

SarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar futbolcuyu daha önce Ä°stanbul'a getirmiÅŸ ve saÄŸlÄ±k kontrolünden geçirmiÅŸti. Bir sezon önce Everton, Onyekuru için Eupen'e 8 milyon avro ödemiÅŸ, ardÄ±ndan Anderlecht'e kiralamÄ±ÅŸtÄ±.

Belçika ekibinin formasÄ±nÄ± 28 resmi maçta terleten Onyekuru, 10 gole imza attÄ±.

HENRY ONYEKURU KÄ°MDÄ°R?

Sol kanatta görev yapan ve forvet özellikleri aÄŸÄ±r basan bir oyuncu profiline sahip olan Onyekuru, özellikle hÄ±zÄ± ve çevikliÄŸiyle dikkat çekiyor.

1.75 boyundaki genç oyuncu, oyun tarzÄ± itibarÄ±yla Galatasaray'da yeni bir Bruma etkisi yaratabilir.

Bonservisi Everton'da bulunan 21 yaÅŸÄ±ndaki oyuncunun adÄ± daha önce Liverpool ve Arsenal'le de geçiyordu. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Temmuz 2018 13:43

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