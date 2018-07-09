702 SayÄ±lÄ± KHK yayÄ±nlandÄ±, NÃ¼kleer DÃ¼zenleme Kurumu oluÅŸturuldu

702 SayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname (KHK) ile, NÃ¼kleer DÃ¼zenleme Kurumu oluÅŸturuldu. Åžirketlere, 'nÃ¼kleer enerji Ã¼retim' yetkisi verildi.

702 SayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Nükleer Düzenleme Kurumu oluÅŸturuldu. "KHK/702 - Nükleer Düzenleme Kurumunun TeÅŸkilat ve Görevleri ile BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanun Hükmünde Kararname" adÄ±yla Resmi Gazete'de yayÄ±nlanan kararnamede, "CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n andiçerek göreve baÅŸladÄ±ÄŸÄ± tarihten itibaren yürürlüÄŸe girer" ibaresi yer aldÄ±. Kararnamenin ErdoÄŸan'Ä±n yemin etmesi beklenmeden yayÄ±nlanmasÄ± dikkat çekti.

ÅžÄ°RKETLERE NÜKLEER TESÄ°S KURMA YETKÄ°SÄ° VERÄ°LÄ°YOR

702 SayÄ±lÄ± KHK ile, gerçek veya tüzel kiÅŸilere "nükleer enerji ile ilgili faaliyette bulunma" yetkisi verildi. Söz konusu tesislerin güvenlik ve denetimleri de yetkiyi alan ÅŸirket tarafÄ±ndan saÄŸlanacak.

KHK YETKÄ°SÄ° BAKANLAR KURULU'NA VERÄ°LMÄ°ÅžTÄ°

BaÅŸkanlÄ±k sistemine uyum yasalarÄ±nÄ± hayata geçirme gerekçesiyle hazÄ±rlanan "Yetki Kanunu" ile Bakanlar Kurulu'na KHK çÄ±karma yetkisi verilmiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

701 sayÄ±lÄ± KHK'nin tam metni; 18 bin 632 kiÅŸi ihraÃ§ edildi

Sahile nÃ¼kleer santral, Toroslara nÃ¼kleer atÄ±k deposu

NÃ¼kleer santralin temel atma tÃ¶reni neyi gizledi?

EMOâ€™dan Nobel Ã¶dÃ¼llÃ¼ Aziz Sancarâ€™a nÃ¼kleer gerÃ§eÄŸini anlatan mektup

â€˜En gÃ¼venilir nÃ¼kleer santral kurulmamÄ±ÅŸ olandÄ±râ€™

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Temmuz 2018 14:06

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