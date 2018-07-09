ErdoÄŸan'Ä±n yeminiyle 'yeni sistem' resmen baÅŸlayacak

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, TBMM'deki yemin tÃ¶reni sonrasÄ± ÅŸaÅŸaalÄ± bir tÃ¶renle yeni dÃ¶nemi resmen baÅŸlatacak.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n bugün TBMM'de edeceÄŸi yemin sonrasÄ± yeni sistem resmen baÅŸlayacak. Yeni kabine ise saraydaki "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Göreve BaÅŸlama Töreni"nin ardÄ±ndan açÄ±klanacak.

Törene 22 devlet baÅŸkanÄ±, 28 baÅŸbakan ve parlamento baÅŸkanÄ± ile 6 uluslararasÄ± örgütün genel sekreteri katÄ±lacak.

Öncelikle CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, saat 16.30'da Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) yemin edecek ve 'CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hükümet Sistemi' resmen baÅŸlamÄ±ÅŸ olacak. ArdÄ±ndan, 17.15'te AnÄ±tkabir'i ziyaret edecek ErdoÄŸan, saraya geçerek saat 18.00'de baÅŸlayacak "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Göreve BaÅŸlama Töreni"ne iÅŸtirak edecek.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve eÅŸi Emine ErdoÄŸan, sarayda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri Fahri KasÄ±rga tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanacak.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na makam aracÄ±yla hareket edildikten sonra, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Külliyesi A KapÄ±sÄ±na varÄ±ÅŸta CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n konvoyuna AtlÄ± Tören BirliÄŸi katÄ±lacak.

101 PARE TOP ATIÅžI

ErdoÄŸan'Ä±n süvari birliÄŸiyle saraya giriÅŸi sÄ±rasÄ±nda 101 pare top atÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lacak. AyrÄ±ca Hava, Kara ve Deniz komutanlÄ±klarÄ±na baÄŸlÄ± ordu karargahlarÄ±nda da 101'er pare top atÄ±ÅŸÄ± gerçekleÅŸtirilecek.

Törende, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Senfoni OrkestrasÄ±, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Devlet Klasik Türk MüziÄŸi Korosu, Türk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) Armoni MÄ±zÄ±kasÄ±, TSK Mehteran TakÄ±mÄ± ile TSK Tarihi Birlik de yöresel kÄ±yafetleriyle hazÄ±r bulunacak.

"CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Göreve BaÅŸlama Töreni" sonrasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, törene katÄ±lan misafirleri onuruna akÅŸam yemeÄŸi daveti verecek. Konuk devlet baÅŸkanlarÄ± onuruna verilecek akÅŸam yemeÄŸinde, eski Almanya Åžansölyesi Gerhard Schröder ve Tunus Nahda Hareketi Lideri RaÅŸid GannuÅŸi gibi ErdoÄŸan'Ä±n özel dostlarÄ± da yer alacak.

Tören sonrasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan saat 21.30'da düzenleyeceÄŸi basÄ±n açÄ±klamasÄ±yla, yeni CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesini açÄ±klayacak.

ÖZEL 1 LÄ°RALAR BASTIRILACAK

Törene ayrÄ±ca Balkanlar, Kafkasya ve Orta Asya'dan siyasi ve dini temsilciler de katÄ±lacak. Törene görevli ve davetlilerle birlikte 10 bin kiÅŸi katÄ±lacak.

Misafirlere, darphane tarafÄ±ndan özel bastÄ±rÄ±lan ve arka yüzünde törene iliÅŸkin enstantanelerin bulunduÄŸu 1 liralardan hediye edilecek. Bu özel paralarÄ±n bir kÄ±smÄ± da tedavüle sokulacak. AyrÄ±ca tören gününe özel pul bastÄ±rÄ±lacak. (AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Temmuz 2018 13:27

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