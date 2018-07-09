Daha Ã¶nce BeÅŸiktaÅŸ ve Kayserispor formasÄ± giyen Bobo, Alanyaspor'a imza attÄ±.

Süper Lig ekibi Alanyaspor Deivson Rogerio da Silva (Bobo) ile 2 yÄ±llÄ±k sözleÅŸme imzaladÄ±.

Cengiz AydoÄŸan Tesisleri'nde düzenlenen törende 33 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu, kendisini turuncu-yeÅŸilli renklere baÄŸlayan sözleÅŸmeye imza attÄ±.

Alanyaspor Kulübü BaÅŸkanÄ± Hasan ÇavuÅŸoÄŸlu, medyada günlerdir Bobo'nun transferi konusunda haberler çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Ä°ÅŸte bugün son noktayÄ± koyduk. TakÄ±ma hayÄ±rlÄ± uÄŸurlu olsun. Bize çok katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸündüÄŸümüz için transfer yaptÄ±k. Kendisi de burada bize katkÄ± saÄŸlamak için geldi." dedi.

ÇavuÅŸoÄŸlu, Bobo'nun transferde kendileri için son nokta olduÄŸunu kaydederek, sezonun ilk yarÄ±sÄ± itibariyle transferi tamamladÄ±klarÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Bobo ise Türkiye'ye geldiÄŸi için mutlu olduÄŸunu söyledi. BildiÄŸi ve sevdiÄŸi bir ülkeye geldiÄŸini anlatan Bobo, "Alanyaspor'da en iyisini vereceÄŸimden kimsenin ÅŸüphesi olmasÄ±n. Hedeflerimizin gerçekleÅŸmesi için kendi adÄ±ma ne gerekiyorsa yapacaÄŸÄ±m." diye konuÅŸtu.

BrezilyalÄ± futbolcu, Türkiye'yi ikinci bir evi ve vatanÄ± olarak gördüÄŸünü de sözlerine ekleyerek, eve dönmeyi her zaman çok istediÄŸini ifade etti.

Daha önce BeÅŸiktaÅŸ ve Kayserispor formasÄ± giyen Bobo, Türkiye'den ayrÄ±ldÄ±ktan sonra Brezilya'da Gremio ve son olarak Avustralya'dan Sydney takÄ±mÄ±nÄ±n formalarÄ±nÄ± giymiÅŸti. (Antalya/AA)

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Alanyasporâ€™a transfer yaptÄ±!

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Temmuz 2018 13:11

www.evrensel.net