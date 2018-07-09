AYM, gizli tanÄ±k ifadeleriyle verilen mahkumiyeti bozdu

Anayasa Mahkemesi, gizli tanÄ±k ifadeleriyle 12 yÄ±l 11 ay hapis cezasÄ± verilen Serdar Batur'un adil yargÄ±lanma hakkÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸi kararÄ±nÄ± verdi.

Ferit ASLAN

Anayasa Mahkemesi (AYM), Siirt'in Eruh ilçesinde yasa dÄ±ÅŸÄ± gösteriye katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve AKP ilçe teÅŸkilatÄ±na molotofkokteyli attÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle, gizli tanÄ±k ifadeleriyle toplam 12 yÄ±l 11 ay hapis cezasÄ± verilen Serdar Batur'un baÅŸvurusuyla ilgili kararÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. AYM, adil yargÄ±lanma hakkÄ±nÄ±n ihlali yönünde karar vererek, Batur'un yargÄ±lamasÄ±nÄ±n yeniden yapÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. Kararda savunma tarafÄ±nÄ±n gizli tanÄ±ÄŸÄ±n güvenirliÄŸini test edemediÄŸi vurgulandÄ±.

Siirt'in Pervari ilçesinde yaÅŸayan Serdar Batur, 11 AralÄ±k 2009 tarihinde izinsiz gösteriye katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve AKP ilçe teÅŸkilatÄ±na taÅŸ ve ardÄ±ndan molotofkokteyli attÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla, 3 gizli tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±n ifadeleri ile DiyarbakÄ±r'da kapatÄ±lan özel yetkili mahkeme tarafÄ±ndan yargÄ±landÄ±. DiyarbakÄ±r'daki mahkeme, yargÄ±lama sonunda Batur'a, 'örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adÄ±na suç iÅŸleme' suçundan 6 yÄ±l 3 ay, 'izinsiz olarak tehlikeli madde bulundurma' suçundan 4 yÄ±l 2 ay ve 'mala zarar verme' suçundan 2 yÄ±l 6 ay olmak üzere toplam 12 yÄ±l 11 ay hapis cezasÄ± verdi. YargÄ±tay 9'uncu Ceza Dairesi temyiz baÅŸvurusunda yerel mahkemenin verdiÄŸi hükmü onayladÄ±.

SanÄ±k Serdar Batur, YargÄ±tay'Ä±n kararÄ± onamasÄ± üzerine avukatÄ± Ä°dris AydÄ±n aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile AYM'ye baÅŸvurdu. AYM verdiÄŸi kararda, olayda gizli tanÄ±klarÄ±n beyanlarÄ±nÄ±n soruÅŸturma evresinde Cumhuriyet savcÄ±sÄ± tarafÄ±ndan, kovuÅŸturma aÅŸamasÄ±nda ise mahkeme tarafÄ±ndan alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, gizli tanÄ±klarÄ±n celse aralarÄ±nda ve baÅŸvurucu ile müdafiine haber verilmeksizin mahkemece dinlendiÄŸini belirtti.

'SAVUNMA TARAFI, GÄ°ZLÄ° TANIÄžIN GÜVENÄ°RLÄ°ÄžÄ°NÄ° TEST EDEMEMÄ°ÅžTÄ°R'

AKP ilçe binasÄ±na saldÄ±rÄ± ile ilgili gizli tanÄ±k beyanlarÄ± çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda bu yönde bir baÄŸ kurmaya yeterli baÅŸka delil de bulunmadÄ±ÄŸÄ± belirtilen AYM kararÄ±nda ÅŸöyle denildi:

"Gizli tanÄ±k beyanlarÄ±nÄ±n mahkeme kararÄ±nÄ±n dayandÄ±ÄŸÄ± belirleyici deliller olduÄŸu, bu ÅŸekilde tespit edildikten sonra savunma tarafÄ±na dengeleyici güvenceler saÄŸlayan bir usulün takip edilip edilmediÄŸi de belirlenmelidir. TanÄ±klar, mahkeme heyeti ve Cumhuriyet savcÄ±sÄ± huzurunda dinlendiÄŸinden heyetin tüm üyeleri ve Cumhuriyet savcÄ±sÄ± tanÄ±ÄŸÄ±n reaksiyonlarÄ±nÄ± doÄŸrudan gözlemleyebilmiÅŸlerdir. Gizli tanÄ±ÄŸÄ±n beyanlarÄ±nÄ±n tespit edildiÄŸi sÄ±rada hazÄ±r bulunmayan baÅŸvurucu ve müdafi, yargÄ±lamanÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemede ses ve görüntülü aktarma sisteminin mevcut olmamasÄ± nedeniyle ses baÄŸlantÄ±sÄ± yoluyla da olsa gizli tanÄ±ÄŸÄ± sorgulayamamÄ±ÅŸ ve gizli tanÄ±ÄŸa sorulan sorulara gizli tanÄ±ÄŸÄ±n verdiÄŸi cevaplar hakkÄ±nda kiÅŸisel izlenim edinme fÄ±rsatÄ± bulamamÄ±ÅŸtÄ±r. Savunma tarafÄ± böylelikle sorgulama yoluyla gizli tanÄ±ÄŸÄ±n güvenilirliÄŸini test edememiÅŸtir. Söz konusu tanÄ±k beyanlarÄ±nÄ±n daha sonra sanÄ±k (baÅŸvurucu) ve müdafinin huzurunda okunmuÅŸ olmasÄ±, tanÄ±k beyanÄ±na karÅŸÄ± yeterli bir itiraz imkanÄ± olarak deÄŸerlendirilemez. Sonuç olarak, tanÄ±ÄŸÄ±n kimliÄŸinin neden gizlendiÄŸi hususunda bir gerekçeye yer verilmediÄŸi, hükmün belirleyici ölçüde 'Eruh 56' kod adlÄ± gizli tanÄ±ÄŸÄ±n anlatÄ±mlarÄ±na dayandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve sanÄ±k lehine alÄ±nan teminatlar gözetildiÄŸinde tanÄ±klarÄ±n menfaatleri ile sanÄ±ÄŸÄ±n adil yargÄ±lanma kapsamÄ±ndaki haklarÄ±nÄ±n dengelenmediÄŸi görülmüÅŸtür. AçÄ±klanan gerekçelerle Anayasa'nÄ±n 36'ncÄ± maddesinde güvence altÄ±na alÄ±nan adil yargÄ±lanma hakkÄ± kapsamÄ±ndaki tanÄ±k sorgulama hakkÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸine karar verilmesi gerekir."

Anayasa Mahkemesi, Serdar Batur'un güvence altÄ±na alÄ±nan adil yargÄ±lanma hakkÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸine, kararÄ±n bir örneÄŸinin tanÄ±k sorgulama hakkÄ±nÄ±n ihlalinin sonuçlarÄ±nÄ±n ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± için yeniden yargÄ±lama yapÄ±lmak üzere DiyarbakÄ±r'daki mahkemeye gönderilmesine karar verdi. (Siirt/DHA)

Mahkemeden 'Gizli tanÄ±k tek baÅŸÄ±na delil olamaz' kararÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Temmuz 2018 12:43

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