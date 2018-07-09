Erganiâ€™de trafik kazasÄ±: 3 Ã¶lÃ¼, 1 yaralÄ±

DiyarbakÄ±r Ergani'de iki aracÄ±n Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu 3 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 1 kiÅŸi yaralandÄ±.

DiyarbakÄ±r'Ä±n Ergani ilçesinde Abdullah Özçifçi'nin kullandÄ±ÄŸÄ± 16 DML 98 plakalÄ± otomobil, Ergani-Çermik karayolu Yolbulan Mahallesi civarÄ±nda karÅŸÄ± yönden gelen 47 PZ 475 plakalÄ± tÄ±r ile çarpÄ±ÅŸtÄ±.



Kazada, otomobilde bulunan Ergani Meliha, Fatma ve Umut Özçifçi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, sürücü Abdullah Özçifçi ise aÄŸÄ±r yaralandÄ±.



Yaralanan Özçifçi, Ergani Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±lÄ±rken, tÄ±r sürücüsü de gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. (MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Temmuz 2018 12:31

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