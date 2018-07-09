Almanya'da binlerce kiÅŸi mÃ¼lteciler iÃ§in yÃ¼rÃ¼dÃ¼

Almanya'nÄ±n Berlin, Frankfurt, Ulm, Bremen, MÃ¼nih, Hannover ve Heidelberg kentlerinde mÃ¼lteciler iÃ§in yapÄ±lan eylemlere toplam 12 bin kiÅŸi katÄ±ldÄ±.

Almanya hükümeti ve AB tarafÄ±ndan Akdeniz üzerinden gelen mültecilerin engellenmesi yönünde alÄ±nan kararlara karÅŸÄ± cumartesi günü Almanya’nÄ±n birçok kentinde protesto gösterileri düzenlendi. Akdeniz’de deÄŸiÅŸik kurumlara ait gemilerin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± kurtarmaya devam etmesi gerektiÄŸi çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunanlar sÄ±ÄŸÄ±nma hakkÄ±nÄ±n bir insan hakkÄ± olduÄŸuna dikkat çekti.

Berlin, Frankfurt, Ulm, Bremen, Münih, Hannover, Heidelberg gibi kentlerde yapÄ±lan gösterilere toplam 12 bin kiÅŸi katÄ±ldÄ±. En kalabalÄ±k gösteri ise baÅŸkent Berlin’de düzenlendi.

Eylem çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan “Deniz Köprüsü” adlÄ± örgütün temsilcisi Timo Fischer, eylemlere toplam 700 kiÅŸinin katÄ±lmasÄ±nÄ± beklediÄŸini, ancak 12 binden fazla insanÄ±n katÄ±lmasÄ±nÄ±n kendilerini de ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Berlin’de BaÅŸbakanlÄ±k BinasÄ± önünde “Akdeniz’de ölümlere son” pankartÄ±nÄ±n arkasÄ±nda bir araya gelen binlerce kiÅŸi daha sonra kent içinde bir yürüyüÅŸ gerçekleÅŸtirdi. BazÄ± eylemciler, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n durumuna dikkat çekmek için can yelekleri giydi. BaÅŸta Ä°talya ve Malta olmak üzere birçok Akdeniz ülkesi, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± kurtaran yardÄ±m gemilerinin limanlara yanaÅŸmasÄ±na karÅŸÄ± çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±.

Eylemlerde ayrÄ±ca Afrika ülkelerine sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kamplarÄ±nÄ±n kurulmasÄ± planÄ±na da karÅŸÄ± çÄ±kÄ±ldÄ±.

BM tarafÄ±ndan verilen bilgiye göre yÄ±lbaÅŸÄ±ndan bu yana 1400 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Akdeniz’de hayatÄ±nÄ± kaybetti. (Köln/EVRENSEL)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Temmuz 2018 12:01

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