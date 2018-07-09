Giresun'daki Ã§atÄ±ÅŸmada 1 asker yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

Giresun'un GÃ¼ce ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 1 asker hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Giresun'un Güce ilçesinde askerlerle PKK'liler arasÄ±nda çÄ±kan çatÄ±ÅŸmada 1 asker hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Güce ilçesine baÄŸlÄ± Körükbelen YaylasÄ±’ndaki kÄ±rsalda operasyonlarÄ±nÄ± sürdüren askerlere, bugün saat 05.00 sÄ±ralarÄ±nda PKK'liler tarafÄ±ndan ateÅŸ açÄ±ldÄ±. AçÄ±lan ilk ateÅŸte bir asker, kasÄ±k bölgesine isabet eden mermiyle yaralandÄ±. Askerlerin de karÅŸÄ±lÄ±k vermesi üzerine çatÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±.

ÇatÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan bölgeye takviye birlikler sevk edildi. YaralÄ± asker, ambulansla bölgeden alÄ±narak hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ± ancak kurtarÄ±lamadÄ±.

Bölgedeki operasyon sürüyor. (Giresun/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Temmuz 2018 11:45

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