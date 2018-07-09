Ä°ngiltere Brexit BakanÄ± David Davis istifa etti

Ä°ngiltere'nin Avrupa BirliÄŸi'nden Ã‡Ä±kÄ±ÅŸ (Brexit) BakanÄ± David Davis, hÃ¼kÃ¼met politikalarÄ±nÄ± eleÅŸtirerek gÃ¶revinden istifa etti.

Ä°ngiltere'nin Avrupa BirliÄŸi'nden (AB) ÇÄ±kÄ±ÅŸ (Brexit) BakanÄ± David Davis, görevinden istifa etti.

Ülkenin AB'den ayrÄ±lÄ±k müzakerelerinin baÅŸÄ±nÄ± çekmekle görevli Davis, istifa dilekçesini Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May'e sundu.

Ä°stifa dilekçesinde Davis, May'in cuma günü Brexit konulu özel bakanlar kurulu toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± Brexit planÄ±nÄ± eleÅŸtirerek, "Åžu anda izlenen taktik ve siyaset Ä°ngiltere'nin ortak pazar ve gümrük birliÄŸinden ayrÄ±lma ihtimalinin giderek azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyor." ifadesini kullandÄ±.

Davis, izlenen siyasetin genel yönünün Ä°ngiltere'yi "en iyi ihtimalle zayÄ±f bir pozisyonda bÄ±rakacaÄŸÄ±, büyük ihtimalle de kaçÄ±nÄ±lamaz bir duruma sokacaÄŸÄ±" eleÅŸtirisinde bulundu.

Davis'in istifasÄ±nÄ± kabul ettiÄŸini duyuran May de plana iliÅŸkin Davis'in görüÅŸlerine katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, hizmetlerinden dolayÄ± kendisine teÅŸekkürlerini iletti.

'MAY'E BÜYÜK DARBE'

May'in bugün parlamentonun alt kanadÄ± Avam KamarasÄ±na giderek, milletvekillerini Brexit süreci ile kabinenin cuma günü kabul ettiÄŸi stratejiye iliÅŸkin bilgilendirmesi bekleniyor.

Davis'in istifasÄ±, AB ile yeni müzakere sürecinde kabinede zorlukla destek toplamÄ±ÅŸ May'e büyük darbe olarak deÄŸerlendiriliyor.

May'in baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda geçen cuma düzenlenen Brexit konulu özel bakanlar kurulu toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, AB'de "Mallar için serbest ticaret bölgesi" teklif edilmesinin kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± duyurulmuÅŸtu.

69 yaÅŸÄ±ndaki Davis, 23 Haziran 2016'da düzenlenen referandumdan Brexit kararÄ±nÄ±n çÄ±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kurulan Brexit BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n baÅŸÄ±na getirilmiÅŸti.

BREXIT

Ä°ngiltere, 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n haziran ayÄ±nda yapÄ±lan referandumla yüzde 48'e karÅŸÄ± yüzde 52 oyla AB'den ayrÄ±lma kararÄ± almÄ±ÅŸ, 29 Mart 2017'de de Lizbon AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n 50. maddesini iÅŸleterek ayrÄ±lÄ±k sürecini resmen baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.

2017 yÄ±lÄ±nÄ±n haziran ayÄ±nda baÅŸlayan müzakereler için AB Komisyonu'nun Brexit BaÅŸmüzakerecisi Michel Barnier ve Ä°ngiltere Brexit BakanÄ± David Davis baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki teknik ekipler görevlendirilmiÅŸti.

Taraflar, geçen yÄ±lÄ±n sonunda vatandaÅŸ haklarÄ±nÄ±n da aralarÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± bir dizi konuda ön anlaÅŸmaya varmÄ±ÅŸtÄ±. Son aÅŸamada, taraflarÄ±n gelecekte inÅŸa edecekleri ticari iliÅŸkiler, dÄ±ÅŸ politika, terör ve uluslararasÄ± suçla mücadele, savunma ve güvenlik konularÄ±nda iÅŸ birliÄŸine yönelik müzakereler devam ediyor. (AA)

Brexitâ€™te neden ilerleme saÄŸlanamÄ±yor?

Brexitâ€™in etkileri Ä°rlandaâ€™nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na yol aÃ§abilir

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Temmuz 2018 11:00

www.evrensel.net